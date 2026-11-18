ACTUALIDAD

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, el doctor Juan Mauricio Cárdenas Castellano, internista, cardiólogo y presidente de la Fundación Colombiana del Corazón, advirtió sobre el impacto de esta enfermedad en el país y la importancia de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano.

Según explicó el especialista en diálogo con Caracol Radio, la diabetes mellitus hace parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, que actualmente representan una de las principales causas de muerte en Colombia y el mundo.

“Hoy se estima que aproximadamente la prevalencia de esta enfermedad es del 11%, es decir, uno de cada 10 adultos en Colombia puede padecer diabetes o problemas de azúcar en la sangre”, señaló en diálogo con este medio de comunicación.

El riesgo de infarto aumenta entre dos y cuatro veces

Uno de los principales llamados de atención del especialista tiene que ver con las complicaciones cardiovasculares asociadas a la diabetes. Aunque muchas personas relacionan esta enfermedad exclusivamente con los niveles elevados de azúcar, sus consecuencias pueden ser mucho más graves.

Cárdenas explicó que las personas con diabetes tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de desarrollar enfermedades del corazón que quienes no padecen esta condición.

Además, advirtió que se estima que ocho de cada 10 personas con diabetes fallecen por causas relacionadas con enfermedades cardiovasculares.

“Uno pensaría que las personas con diabetes se mueren más de complicaciones derivadas de los niveles elevados de azúcar en sangre, pero realmente el principal problema es que la diabetes, por múltiples factores, va a llevar un incremento de las enfermedades cardiovasculares”, explicó.

Entre las complicaciones se encuentran los infartos, los eventos cerebrovasculares y la falla cardíaca.

¿Cómo prevenir un infarto si se tiene diabetes?

El presidente de la Fundación Colombiana del Corazón insistió en que el tratamiento de la diabetes no debe limitarse al control del azúcar en la sangre. También es necesario vigilar otros factores que aumentan el riesgo cardiovascular.

Entre ellos están la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el sobrepeso, el sedentarismo y el consumo de alcohol y tabaco.

Por eso, recomendó mantener un control médico integral, realizar actividad física periódicamente, llevar una alimentación ajustada a las necesidades de cada paciente y cumplir los tratamientos farmacológicos prescritos por los profesionales de salud.

“Es importante que todos estos factores de riesgo, hipertensión arterial, peso, colesterol en sangre, estén controlados. Debe ser un abordaje integral con recomendaciones especiales de hábitos de vida saludable”, afirmó.

Diabetes: una enfermedad que puede avanzar sin síntomas

Otro de los problemas que preocupa a los especialistas es que la diabetes puede permanecer durante mucho tiempo sin manifestaciones evidentes. Por esta razón, algunas personas pueden vivir con la enfermedad sin saberlo.

El doctor Cárdenas recomendó realizar chequeos médicos periódicos y vigilar los llamados números del corazón: peso, perímetro de cintura, presión arterial, azúcar en sangre y niveles de colesterol.

Entre los síntomas que pueden alertar sobre la presencia de diabetes mencionó:

Pérdida de peso sin explicación.

Aumento en la frecuencia y el volumen de la orina.

Hambre excesiva.

Sudoración.

Decaimiento y falta de ánimo.

El especialista recordó que estos síntomas no siempre aparecen en las primeras etapas de la enfermedad, por lo que insistió en la importancia de los controles médicos y los exámenes de sangre, entre ellos la glucosa y la hemoglobina glicosilada.