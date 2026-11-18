Un hueco en el techo utilizado para esconder celulares, equipos sin acreditar su procedencia y dispositivos con sus sistemas de identificación modificados hacen parte de los hallazgos de una ofensiva contra el robo que llegó a diferentes sectores comerciales de Bogotá.

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo en San Victorino. Durante la intervención de establecimientos ubicados en la Calle 13, en un reconocido sector de compra y venta de dispositivos electrónicos, los uniformados descubrieron una modalidad utilizada para ocultar celulares.

En uno de estos locales se encontró un hueco en el techo que era utilizado para esconder los equipos. Tras detectar esta especie de ‘caleta’, los investigadores de la SIJIN inspeccionaron el lugar y recuperaron 23 celulares que estaban ocultos en el recoveco. De estos, nueve tenían reporte de hurto.

Las acciones también se trasladaron a otro establecimiento comercial en la Calle 13.En esta oportunidad, las investigaciones, denuncias y seguimientos llevaron a los uniformados hasta un punto donde, al parecer, se estarían vendiendo celulares de dudosa procedencia. Aunque al momento de la intervención el establecimiento se encontraba solo, los investigadores ingresaron y retiraron 15 dispositivos electrónicos, que quedaron a disposición de las autoridades para adelantar los respectivos procesos de inspección y verificación. El establecimiento fue cerrado.

La ofensiva también llegó a la zona de tolerancia de la localidad de Santa Fe. Allí, durante las diligencias de inspección, las autoridades encontraron cinco dispositivos que registraban reporte de robo y otra decena de equipos que presentaban modificaciones.

Como resultado de las diligencias adelantadas en esta zona, fueron retirados 60 celulares que quedaron bajo custodia de los investigadores para establecer su procedencia y las posibles irregularidades con su comercialización.

Por otro lado, en el sector de El Lago, las autoridades incautaron 18 celulares cuya procedencia y legalidad no pudo ser acreditada por los administradores de los establecimientos. Cómo resultado de las intervenciones, siete establecimientos comerciales fueron sellados.

Adicionalmente, en el sector de Las Nieves, las autoridades incautaron 12 computadores, cómo parte de las acciones para combatir la comercialización de equipos tecnológicos de dudosa procedencia.

Finalmente, en un casino que operaba de manera ilegal en el barrio Santa Fe, se recuperaron 8 celulares en medio de las inspecciones que se adelantaron en el lugar.