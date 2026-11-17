Señala un reporte judicial que en el barrio San Pedro y Libertad, la Policía Metropolitana de Cartagena atendió un hecho ocurrido hacia las 8:10 de la noche, donde Francisco Paternina Castillo de 36 años recibió varias lesiones con arma de fuego, falleciendo en el lugar.

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Según información preliminar, un sujeto llegó al sector y accionó un arma de fuego, ocasionando la muerte del hoy occiso. En el mismo hecho, dos hombres, de 25 y 26 años, resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

A la víctima le registran anotaciones judiciales por los siguientes delitos:

•⁠ ⁠Homicidio 2021

•⁠ ⁠Lesiones 2017

•⁠ ⁠Violación de habitación ajena 2011

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizó la inspección técnica al cadáver y adelanta las investigaciones correspondientes para establecer los móviles, identificar al responsable y esclarecer los hechos.