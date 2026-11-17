Un nuevo incendio se presentó hacia las 2:00 a. m. en la urbanización Asturias, en jurisdicción de Turbaco, donde una casa terminó afectada por las llamas.

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El hecho tuvo lugar en el sector conocido como El 10. Según versiones entregadas por residentes de la zona, la situación comenzó cuando varias personas advirtieron que salía humo de una vivienda de dos plantas. Minutos después, el fuego se hizo visible y generó preocupación entre quienes se encontraban cerca del inmueble.

Ante el riesgo de que las llamas se extendieran, los vecinos dieron aviso al Cuerpo de Bomberos y, al mismo tiempo, se organizaron para intentar atender la situación mientras llegaba el personal de emergencia.

Por fortuna, el incendio no dejó personas lesionadas.