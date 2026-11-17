Real Cartagena quiere jugarse una de sus últimas cartas rumbo a la final del campeonato con el acompañamiento masivo de sus hinchas. El equipo auriverde anunció una promoción especial de boletería para el compromiso frente a Tigres FC, correspondiente a la última jornada del cuadrangular, este jueves a las 7:45 p.m. en el Jaime Morón.

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La iniciativa busca que el estadio cuente con una importante presencia de aficionados en un encuentro determinante para las aspiraciones del conjunto cartagenero, que todavía tiene posibilidades de avanzar a la instancia definitiva del torneo.

De acuerdo con el anuncio del club, los seguidores podrán adquirir dos entradas por el precio de una. El beneficio también cobijará a quienes tienen abonos de temporada, quienes recibirán una boleta adicional para la misma localidad que tienen asignada.

La promoción comenzará este miércoles 18 de noviembre y estará vigente hasta el jueves 19 al mediodía. Una vez finalizado ese plazo, las entradas seguirán disponibles a través de la aplicación Fanki, pero con sus precios habituales.

Desde la institución hicieron un llamado a la afición para acompañar al equipo en este momento decisivo. Real necesita una victoria y que Deportes Quindío empate o pierda.