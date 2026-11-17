Arrojar residuos por el sanitario, el lavaplatos o los sifones es una práctica que tiene consecuencias para toda la ciudad. Pañitos húmedos, toallas sanitarias, trapos, grasas, aceites de cocina, escombros, tierra, raíces e incluso restos de animales son algunos de los desechos que las brigadas de Aguas de Cartagena encuentran frecuentemente en las redes de alcantarillado sanitario. Estos elementos se acumulan, generan obstrucciones, deterioran las tuberías y dificultan el transporte de las aguas residuales.

Las cifras evidencian la magnitud de esta problemática

A la fecha, Aguas de Cartagena ha extraído cerca de 2.000 toneladas de residuos y realizado 8.101 desobstrucciones en diferentes sectores de Cartagena.

Esta situación se agrava durante las temporadas de lluvias, cuando las obstrucciones y las conexiones inadecuadas incrementan el riesgo de rebosamientos de aguas residuales hacia calles y espacios públicos, generando contaminación y riesgos para la salud pública. Entre los sectores con mayor recurrencia de obstrucciones se encuentran la zona suroriental y la zona turística.

Es importante recordar que el alcantarillado sanitario es el sistema de tuberías y bombeos encargado de transportar las aguas residuales hacia la planta de tratamiento. No está diseñado para recibir aguas lluvias, pues estas deben evacuarse mediante redes de drenaje pluvial independientes.

Por eso, conectar canales, bajantes o desagües de lluvia al alcantarillado sanitario, así como abrir las tapas de los manjoles para facilitar el drenaje de las calles, son prácticas inadecuadas que permiten introducir sedimentos y residuos, afectando la operación del sistema y provocando obstrucciones y rebosamientos.

A través de su campaña «Cuida el Alcantarillado, no le juegues sucio», Aguas de Cartagena invita a toda la ciudadanía a asumir su responsabilidad en el cuidado de esta infraestructura, entendiendo que su protección y buen funcionamiento son un compromiso colectivo que involucra a todos los actores de la ciudad.