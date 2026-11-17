Las denuncias relacionadas con las agresiones sexuales sufridas por una menor de edad en el corregimiento de San Basilio de Palenque, jurisdicción de Mahates (Bolívar), hicieron que la Fiscalía General de la Nación iniciara las investigaciones pertinentes logrando identificar y judicializar a un hombre de 68 años.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Elementos materiales probatorios recaudados por el ente investigador evidenciaron que el 8 de agosto de 2017 la víctima, quien para entonces contaba con 8 años, habría sido agredida por el adulto mayor.

Pruebas testimoniales, informes de campo y entrevistas forenses, entre otras actividades de policía judicial, fueron determinantes para que la Fiscalía estableciera la presunta participación del procesado en la comisión del delito de acto sexual violento agravado.

Por esto el procesado fue capturado el pasado 31 de octubre por uniformados de la Policía Nacional en el Barrio Abajo en Barranquilla (Atlántico). El juez de control de garantías impuso al investigado medida de aseguramiento en centro carcelario.