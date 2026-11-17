Colombia

Con el objetivo de evolucionar como una entidad preventiva, ágil, eficaz y cercana a la gente, la Procuraduría General de la Nación anunció una transformación institucional enfocada en representar los intereses de la sociedad, proteger los derechos de los colombianos y vigilar el ordenamiento jurídico.

Teniendo en cuenta que la vigilancia de la conducta oficial y la actuación disciplinaria contribuyen a proteger el interés público, la entidad busca promover la integridad en el ejercicio de la función pública y salvaguardar los derechos de los colombianos, por lo que se enfocarán en responder con agilidad y prevenir las fallas.

La prevención e intervención como eje de defensa del orden jurídico

A través de la prevención y el diálogo para construir consensos, la Procuraduría busca anticiparse a los problemas y contribuir a una gestión pública más íntegra y efectiva, por lo que está fortaleciendo su capacidad para identificar riesgos, promover el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos y evitar afectaciones a los derechos de las personas y al patrimonio público.

Al respecto, se pronunció Gregorio Eljach, procurador general de la nación: “La prevención es la clave del éxito. Esa es la tarea primigenia que debe encabezar la Procuraduría;no es andar buscando a quién sanciona. Es evitar que los funcionarios públicos cometan faltas disciplinables”, aseguró, indicando que será clave el fortalecimiento del diálogo.

Por otro lado, la Procuraduría interviene ante las autoridades judiciales y administrativas para defender el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos de las personas; pues su actuación busca que las decisiones de las autoridades respeten la Constitución y la ley.

Los derechos humanos como prioridad

La entidad se ha enfocado en defender la dignidad humana y vigilar que el Estado cumpla con su deber de garantizar los derechos de todos, especialmente cuando están en riesgo.

A si vez, como vocera de la sociedad, la Procuraduría representa los intereses comunes y vela por la protección de los derechos de las personas y el patrimonio público. Su labor busca anticiparse a los riesgos que puedan afectar el interés general, acompañar la gestión de las entidades públicas e intervenir oportunamente cuando sea necesario defender los derechos y el bienestar colectivo.

“La sociedad civil exige vigilancia y control en cada rincón del país, no solo como una simple formalidad, sino con un ejercicio real y efectivo de protección de los recursos públicos”, agregó el funcionario.

Por último, mencionó la lucha anticorrupción como eje primordial del proceso, ya que la entidad fortalece la vigilancia preventiva y el control disciplinario para prevenir, detectar y actuar frente a posibles hechos de corrupción que afecten los recursos públicos y la confianza en las instituciones: “Tenemos que apropiarnos de la moralidad pública para enseñarla, ejercerla y cuidarla”, concluyó.