Buen comportamiento, seguridad y tradición de las fiestas de noviembre en Clemencia

Durante varias jornadas, las familias del municipio y visitantes disfrutaron de desfiles, actividades del Reinado Juvenil Cultural, el tradicional Bando, una gran noche de coronación y, finalmente, una competencia de picos que puso punto final a las celebraciones, en una fiesta en la que todos los eventos fueron gratuitos.

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La agenda festiva permitió que niños, jóvenes, adultos y familias enteras se sumaran a las actividades sin tener que pagar una entrada, convirtiendo las fiestas en un verdadero encuentro popular.

Entre las jornadas más destacadas estuvo el desfile en traje típico del 13 de noviembre, que llenó de color y tradición las calles de Clemencia. Al día siguiente, el 14 de noviembre, llegó el tradicional Bando, una de las actividades más esperadas por los habitantes y que nuevamente reunió a la comunidad alrededor de la música, el folclor y la alegría.

La programación central culminó el 15 de noviembre con la gran velada de elección y coronación del Reinado Juvenil Cultural 2026, realizada en la Plaza Principal de Clemencia. Las fiestas tuvieron su cierre definitivo el 16 de noviembre con una competencia de picós, actividad que prolongó la celebración y permitió a la comunidad despedir las festividades en un ambiente de tradición, música y convivencia.

La corona quedó en manos de María Guadalupe Castillo Herrera, representante del barrio Caracolí, quien fue elegida como la nueva Reina Juvenil Cultural de Clemencia 2026.

La joven recibió la corona en medio del entusiasmo del público y asumirá el papel de representante de las tradiciones y expresiones culturales del municipio.

Como virreina fue elegida Jasmín Cristina Castro Cuadro, representante del barrio Casa Grande, quien también recibió su reconocimiento durante la velada de coronación.

La elección de las soberanas fue uno de los momentos centrales de una celebración que dio especial protagonismo a los jóvenes y a las expresiones culturales de Clemencia.

Un reinado que unió a Clemencia

Para Amalfy Coneo, gestora social, el Reinado Juvenil Cultural fue mucho más que una competencia entre las participantes. La celebración se convirtió en un punto de encuentro que permitió unir a los habitantes de los diferentes barrios y fortalecer los lazos de la comunidad.

“Este reinado nos permitió unir a los habitantes de Clemencia alrededor de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Vimos cómo las familias acompañaron a sus candidatas, cómo los barrios se integraron y cómo todos disfrutaron de cada actividad. Fue una celebración que nos permitió encontrarnos como pueblo y sentirnos orgullosos de lo que somos”, destacó Amalfy Coneo, gestora social.

La participación de las familias y el acompañamiento a las candidatas hicieron del reinado uno de los espacios de mayor integración comunitaria dentro de la programación festiva.

Música y concierto gratuito en la noche de coronación

La noche de coronación también estuvo acompañada por un gran concierto, con las presentaciones de Isolina León, GiBlack M, Farid Leonardo Ortiz y Omar Hernández.

Los artistas pusieron el ritmo a la celebración y llevaron a la Plaza Principal una noche de música y entretenimiento para los asistentes.

El hecho de que todos los eventos de las Fiestas de Noviembre fueran gratuitos permitió que la programación estuviera al alcance de toda la comunidad.

Para un joven clemenciero, esta fue precisamente una de las características más importantes de la celebración.

“Estas fueron unas fiestas para el pueblo. Todos pudimos salir, disfrutar con nuestras familias y nuestros amigos, ver los desfiles, el Bando y el concierto sin tener que pagar una entrada. Eso hace que las fiestas sean realmente de todos y que la gente las sienta como propias”.

El alcalde agradeció a los clemencieros y visitantes

Al finalizar las celebraciones, el alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios, entregó un balance positivo y agradeció a los habitantes del municipio por el comportamiento demostrado durante las diferentes actividades.

El mandatario destacó que las fiestas estuvieron marcadas por la alegría, la cultura y la tradición, pero también por la convivencia y el respeto.

“Quiero agradecer a todos los clemencieros por el excelente comportamiento que tuvieron durante nuestras Fiestas de Noviembre. Fueron jornadas de mucha alegría, cultura y tradición, pero también de respeto y convivencia”, destacó el alcalde.

Barrios también reconoció el trabajo de las autoridades y de las instituciones que acompañaron la programación y contribuyeron a garantizar la seguridad de propios y visitantes.

“Gracias a todas las autoridades y a cada una de las instituciones que trabajaron para garantizar la seguridad de propios y visitantes. El trabajo articulado fue fundamental para que nuestras familias pudieran disfrutar tranquilamente de cada actividad”, agregó.

Un cartagenero destacó la organización y la seguridad

Las Fiestas de Noviembre de Clemencia también convocaron a visitantes de otros municipios. Entre ellos estuvo Wilson Pérez, un abogado cartagenero que llegó para disfrutar de la celebración, quien destacó la organización y, especialmente, las condiciones de seguridad.

“Me gocé las fiestas de Clemencia. Quiero destacar la organización y, sobre todo, la seguridad. Uno podía venir, disfrutar con tranquilidad y compartir con la gente. Se nota que hubo un trabajo importante detrás de estas fiestas”.

Para el visitante, la experiencia permitió comprobar que Clemencia tiene una celebración con capacidad para convocar no solo a sus habitantes, sino también a personas de Cartagena y otros municipios de la región.

Una competencia de picos puso punto final a las fiestas

Después de varias jornadas de actividades culturales, desfiles, el Bando, el reinado y conciertos, las Fiestas de Noviembre llegaron oficialmente a su fin el 16 de noviembre con una competencia de picos, que sirvió como última actividad de la programación.

La jornada permitió mantener el ambiente festivo y reunir nuevamente a la comunidad en torno a una tradición que forma parte de la identidad y de las celebraciones populares de Clemencia.

De esta manera, el municipio despidió sus fiestas manteniendo el carácter comunitario de una programación que buscó integrar a los habitantes de los diferentes barrios y ofrecer espacios de entretenimiento gratuitos para todos.

Una celebración que puso al pueblo en el centro

Las Fiestas de Noviembre de Clemencia fueron mucho más que una agenda de conciertos.

El desfile en traje típico, el Bando, las actividades del Reinado Juvenil Cultural 2026, la velada de elección y coronación, el concierto y la competencia de picos permitieron exaltar diferentes expresiones de la identidad cultural del municipio.

Las nuevas generaciones también tuvieron un papel protagónico, mientras las familias acompañaron cada una de las actividades programadas.

La gratuidad de los eventos permitió, además, que la celebración tuviera un carácter verdaderamente popular y que la comunidad pudiera disfrutar de la programación sin restricciones económicas.

Clemencia celebró sus tradiciones

Con María Guadalupe Castillo Herrera, del barrio Caracolí, como nueva Reina Juvenil Cultural 2026, y Jasmín Cristina Castro Cuadro, del barrio Casa Grande, como virreina, Clemencia vivió una celebración que tuvo como protagonistas a sus jóvenes, sus familias y sus tradiciones.

El concierto con Isolina León, GiBlack M, Farid Leonardo Ortiz y Omar Hernández marcó uno de los momentos más destacados de la programación, después de jornadas que también tuvieron como protagonistas el desfile en traje típico y el tradicional Bando.

La competencia de picos del 16 de noviembre puso el punto final a unas fiestas que se extendieron durante varias jornadas y que reunieron a la comunidad en torno a la cultura, la música y la tradición.

El balance deja como protagonistas a los clemencieros, sus tradiciones y su capacidad para celebrar en comunidad, con el reconocimiento del alcalde Miguel Samir Barrios al buen comportamiento de la ciudadanía, el trabajo de las autoridades para garantizar la seguridad y la participación de las familias.

Clemencia demostró que sus Fiestas de Noviembre son mucho más que una agenda de actividades: son un espacio de encuentro, identidad, orgullo y celebración para todo un pueblo.

Y en 2026, ese espíritu se vivió con una premisa clara: fiestas gratuitas, seguras y pensadas para que todos los clemencieros pudieran disfrutarlas.