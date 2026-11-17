Lo que parecía ser otro robo a mano armada terminó de la peor manera para alias ‘Breyner’. El hombre, de 27 años, fue reducido por varios ciudadanos que lo señalaron de intentar despojarlos de sus pertenencias, presuntamente intimidándolos con un revólver. El episodio ocurrió en el barrio San Mateo de Magangué.

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Todo sucedió en la calle 16 con carrera 34, donde un grupo de personas logró desarmar al sospechoso tras aprovechar un descuido. En medio de la reacción, algunos ciudadanos lo golpearon y le ocasionaron lesiones en el rostro.

La situación llamó la atención de uniformados de la Policía Nacional que adelantaban labores de patrullaje, registro y control por el sector. Al llegar, encontraron una multitud rodeando al señalado, por lo que intervinieron para evitar que continuaran las agresiones y garantizar su integridad.

Durante el procedimiento fue recuperado un revólver de color plateado, visiblemente desgastado, que contenía cuatro cartuchos calibre 32. Según el reporte oficial, el ciudadano no presentó documentación que acreditara la legalidad del porte o tenencia del arma.

El capturado, identificado como alias ‘Breyner’, es natural de Talaigua Nuevo y registra tres anotaciones judiciales: una por porte ilegal de armas de fuego y dos por hurto. Además, existen señalamientos que lo relacionan presuntamente con atracos en la carretera hacia Cicuco, donde las víctimas habrían sido intimidadas con armas para quitarles sus pertenencias. Estas versiones están pendientes de verificación.

Debido a las lesiones sufridas, el hombre fue trasladado al Hospital La Divina Misericordia, donde recibió atención médica por traumatismos faciales y hematomas. Una vez estabilizado, los policías continuaron el procedimiento correspondiente, informándole sus derechos como persona capturada.

“En Bolívar seguimos fortaleciendo las acciones contra el hurto y el porte ilegal de armas de fuego. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo y a no tomar justicia por sus propias manos. La colaboración de la comunidad es fundamental, pero siempre debe prevalecer el respeto por la vida y el debido proceso”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Finalmente, alias ‘Breyner’ quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ahora deberá responder ante las autoridades judiciales, mientras se establece si tiene alguna relación con otros hechos delictivos denunciados en esta zona del departamento.