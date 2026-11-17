Como todo un éxito la institución calificó el dispositivo de seguridad previsto para garantizar la convivencia ciudadana, durante los diferentes eventos masivos con motivo a las fiestas de independencia.

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En total, los operativos de registro e identificación a personas desplegados por la Policía Nacional por tierra y aire, permitieron capturar a 56 personas: 23 por hurto, 8 por tráfico de estupefacientes, 4 por porte ilegal de armas de fuego, 3 lesiones personales, 2 por homicidio, orden judicial 4 y otros delitos 12.

En el desarrollo de estos planes contundentes contra los delitos de impacto, se incautaron 9 armas de fuego, más de 100 armas cortopunzantes, 9.325 dosis de estupefacientes de los cuales 9.140 gramos fueron de marihuana, 185 entre base de coca y cocaína.

Frente a la aplicación de sanciones al Código Nacional de Tránsito, en las vías de acceso a Cartagena funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transportes, aplicaron 273 comparendos, e inmovilizaron 149 vehículos. Así mismo se presentaron 3 accidentes de tránsito con 4 personas lesionadas y 1 fallecido. En total ingresaron a la ciudad 32.691 vehículos y salieron 32.327 para un total de 65.018.

En cuanto a la violación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ley 1801 del 2016, se aplicaron 253 comparendos, se recibieron más de 11.535 llamadas a la línea de emergencia 123, de las cuales 10.436 fueron inoficiosas, 511 por riñas y perturbación a la tranquilidad 588.

Los capturados, las armas y drogas incautadas fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, señor coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó las 101 capturas por homicidio y 756 por porte ilegal de armas en lo corrido del año. “Seguimos golpeando las estructuras multicrimen e invitamos a la ciudadanía a denunciar, bajo absoluta reserva, para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad”, afirmó.