Procedimientos policiales permitieron capturar a 56 personas en Cartagena
23 detenciones se dieron por el delito de hurto
Como todo un éxito la institución calificó el dispositivo de seguridad previsto para garantizar la convivencia ciudadana, durante los diferentes eventos masivos con motivo a las fiestas de independencia.
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En total, los operativos de registro e identificación a personas desplegados por la Policía Nacional por tierra y aire, permitieron capturar a 56 personas: 23 por hurto, 8 por tráfico de estupefacientes, 4 por porte ilegal de armas de fuego, 3 lesiones personales, 2 por homicidio, orden judicial 4 y otros delitos 12.
En el desarrollo de estos planes contundentes contra los delitos de impacto, se incautaron 9 armas de fuego, más de 100 armas cortopunzantes, 9.325 dosis de estupefacientes de los cuales 9.140 gramos fueron de marihuana, 185 entre base de coca y cocaína.
Frente a la aplicación de sanciones al Código Nacional de Tránsito, en las vías de acceso a Cartagena funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transportes, aplicaron 273 comparendos, e inmovilizaron 149 vehículos. Así mismo se presentaron 3 accidentes de tránsito con 4 personas lesionadas y 1 fallecido. En total ingresaron a la ciudad 32.691 vehículos y salieron 32.327 para un total de 65.018.
En cuanto a la violación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ley 1801 del 2016, se aplicaron 253 comparendos, se recibieron más de 11.535 llamadas a la línea de emergencia 123, de las cuales 10.436 fueron inoficiosas, 511 por riñas y perturbación a la tranquilidad 588.
Los capturados, las armas y drogas incautadas fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, señor coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó las 101 capturas por homicidio y 756 por porte ilegal de armas en lo corrido del año. “Seguimos golpeando las estructuras multicrimen e invitamos a la ciudadanía a denunciar, bajo absoluta reserva, para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad”, afirmó.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.