En las últimas horas Colombia y Francia firmaron un acuerdo de cooperación técnica para fortalecer la seguridad aérea, modernizar la infraestructura aeroportuaria y mejorar los servicios de navegación aérea en el país.

En ese sentido, el acuerdo reemplaza el memorando de cooperación firmado en septiembre de 2015 y establece cinco líneas estratégicas de trabajo: seguridad y ciberseguridad, innovación aeronáutica, servicios de navegación aérea, infraestructura y digitalización aeroportuaria, y regulación para la integración segura de drones al tránsito aéreo comercial.

Uno de los objetivos centrales de esta alianza es aprovechar la experiencia francesa en la administración de grandes aeropuertos internacionales, como París-Charles de Gaulle, para contribuir a optimizar la capacidad operacional del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, y mejorar la gestión del espacio aéreo en los principales centros de operación de Bogotá y Medellín.

El convenio también contempla programas de formación especializada para controladores aéreos, inspectores e ingenieros, mediante la cooperación entre la Escuela Nacional de Aviación Civil de Francia (ENAC) y el Centro de Estudios Aeronáuticos de Colombia (CEA).

Asimismo, ambos países trabajarán en el fortalecimiento de la vigilancia radar, la gestión del tránsito aéreo y la navegación satelital, así como en la protección de la infraestructura aeronáutica frente a amenazas digitales.

Vale la pena resaltar que el acuerdo tendrá una vigencia de cinco años, prorrogables, y, según la Aerocivil, no generará compromisos financieros para el Estado colombiano.

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