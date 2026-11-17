Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Keiner Alberto Marrugo Leiva, el cartagenero señalado de causar la muerte de Mildrey Vanessa Vera Durán, de 46 años, quien fue atacada cuando intentaba defender a una vecina en Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 17 de octubre en un edificio del barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén. Los gritos de una mujer que presuntamente estaba siendo agredida por su compañero sentimental alertaron a dos vecinas, quienes acudieron al apartamento para intervenir.

Según la investigación, Marrugo Leiva habría reaccionado contra las mujeres y atacado con un objeto cortopunzante a Vera Durán, causándole una herida en el cuello. También habría intentado agredir a la otra residente, quien logró esquivar el ataque.

La víctima fue trasladada a un centro médico, donde permaneció bajo atención especializada. Sin embargo, falleció el 19 de octubre, dos días después de la agresión.

Tras las labores de investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), las autoridades obtuvieron una orden de captura contra Marrugo Leiva, que fue ejecutada el pasado 9 de noviembre en el barrio Santa Rita de Cartagena. Según la Fiscalía, el hombre habría llegado a la ciudad después de abandonar Bogotá.