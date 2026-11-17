Los habitantes del sector El Progreso, en el barrio San Pedro Mártir, comenzaron a dejar atrás una espera de varias décadas. La calle principal de esta comunidad fue pavimentada después de más de 40 años, una intervención que mejora la movilidad y facilita el acceso de vehículos a la zona.

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Los trabajos se desarrollaron en la carrera 68A y un tramo de la calle 7C, donde se construyeron más de 250 metros lineales de pavimento como parte del proyecto de Rehabilitación de la Malla Vial Fase 2, liderado por la Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría de Infraestructura.

La obra da continuidad a un primer tramo construido años atrás, pero que, según los residentes, había quedado pendiente durante décadas. Antes de la intervención, las condiciones de la vía dificultaban el ingreso de taxis y otros vehículos, lo que afectaba especialmente a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

“Antes los carros y los taxis no querían entrar; ahora estamos mejor conectados, pueden ingresar los transportes y nuestros adultos mayores y niños tienen mejores condiciones”, manifestó Deimer Zambrano, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Progreso.

De acuerdo con la información del Distrito, más de 100 familias se benefician directamente de la pavimentación, entre ellas más de 10 personas en situación de discapacidad, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para desplazarse y acceder al transporte.

Para la comunidad, la intervención representa la solución a una necesidad que permaneció durante años sin respuesta y que hoy mejora la conexión del sector con el resto del barrio.