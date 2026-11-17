La muerte de un niño de cinco años conmocionó a los habitantes del corregimiento de Puerto López, en jurisdicción de Pinillos, sur de Bolívar. El pequeño falleció por inmersión en una piscina ubicada en una finca cercana a su vivienda, en hechos ocurridos durante la tarde del lunes festivo, 16 de noviembre.

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De acuerdo con la información conocida, la principal hipótesis apunta a que el menor habría atravesado una cerca para ingresar a la propiedad vecina y, posteriormente, habría llegado hasta la piscina. El niño residía junto a sus padres en una vivienda contigua al lugar.

El caso fue descubierto por un hombre que llegó a la finca y encontró al pequeño dentro del agua. De inmediato pidió ayuda a los vecinos, quienes acudieron para auxiliarlo, pero el menor ya no presentaba signos de vida, según los reportes de medios locales citados por El Universal.

La tragedia causó profunda tristeza en la comunidad de Puerto López. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y confirmar las circunstancias de la muerte.