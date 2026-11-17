Colombia

A través de la Secretaría del Agrocampesinado, la Gobernación de Cundinamarca sigue consolidando la seguridad jurídica para las familias campesinas y sus tierras, con estudios de predios, revisión documentaria y articulación con entidades para formalizar sus propiedades.

Estas disposiciones se tomaron ante las dificultades que tenían los campesinos de la región para acreditar la propiedad de sus predios y proteger su patrimonio.

Los datos están ahí: 287.152 predios rurales tienen condiciones de informalidad (equivalen al 40,75 % del total reportados), 1.237.371 hectáreas están en condiciones de informalidad (representan el 51,59% del área rural) y 54 municipios registran índices de informalidad por encima del 50%.

¿Qué acciones se tomaron desde la Gobernación?

Asistencia técnica y jurídica

La Secretaría del Agrocampesinado llevó a cabo acciones de asistencia técnica y jurídica, caracterización predial, levantamientos topográficos, elaboración de estudios técnico-jurídicos, revisión documental, conformación de expedientes y acompañamiento a los procesos de saneamiento y formalización.

En 2024 se registraron 300 predios rurales intervenidos, con una inversión de $556.599.996 millones y con un impacto en 18 municipios.

Para el 2025, se hicieron 512 estudios técnico-jurídicos en 25 municipios, equivalentes a un gasto de $1.259.595.002 millones

Ya en 2026, 120 predios contaron con estudios técnico-jurídicos y se registraron 75 títulos de propiedad a sus beneficiarios. Esto significó una inversión de $742.839.662 millones.

Así las cosas, en total fueron atendidos 932 predios, equivalentes al 93,2% de la meta cuatrienal, lo que demuestra avances claros en los profesos de formalización de tierras y el mejoramiento de las condiciones jurídicas para la entrega de títulos de propiedad.

Jornadas de asesoría y orientación a campesinos

En su acompañamiento institucional, la Gobernación ha realizado 970 asesorías técnico-jurídicas presenciales en 18 municipios, lo que permite que las familias campesinas tengan información de primera mano sobre los trámites y documentos necesarios para adelantar la formalización de sus predios.

Exenciones del impuesto de registro

Con la Ordenanza Departamental 098 de 2019 y el Decreto 271 de 2019, se aprobaron 215 exenciones de impuesto de registro para disminuir las cargas económicas de los beneficiarios y agilizar los procedimientos de formalización.

Articulación interinstitucional para avanzar en la formalización

Todo el proceso de formalización de las propiedades necesita de un trabajo articulado entre las diferentes entidades especializadas para atender cualquier dificultad, fortalecer la revisión de documentos y avanzar en los estudios técnicos.

Es por esto que se desarrollaron contratos y convenios Corporación Colombia Internacional (CCI), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia Catastral de Cundinamarca (ACC).