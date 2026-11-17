El Ministerio de Hacienda fue la sede del primer encuentro entre delegados del Gobierno y los encargados de coordinar el debate de la ley de ajuste fiscal o reforma tributaria del presidente Abelardo de la Espriella. En la sesión de trabajo, el ministro Miguel Gómez insistió en que la decisión del Ejecutivo es no gravar con el IVA la canasta familiar.

En este sentido, el jefe de la cartera aseguró que buscaron alternativas para cumplir con las metas de recaudo que ayudarían a aliviar la crisis fiscal que atraviesa el país. Es por esta razón que, tras este encuentro, se abrió un espacio para que las diferentes bancadas expongan sus propuestas para buscar otros métodos que aporten a las arcas públicas.

Lea también: “Primera seguridad para las familias es disminuir la incertidumbre”: gerente del Fondo Milagro

Colectividades como la del Centro Democrático insisten en que, pese a que el Gobierno ya decidió no gravar la canasta familiar, es necesario aumentar el recorte del gasto del Estado y no decretar impuestos a otros sectores, como el de la salud o el agro. Con este panorama, en el bloque de oposición proponen, por ejemplo, eliminar hasta 200 entidades o crear la compra obligatoria de bonos públicos para ciertas empresas privadas.

Tras el encuentro, el coordinador ponente del proyecto, el senador David Barguil, del Partido Conservador, aseguró que en los próximos días se le presentará oficialmente el proyecto a las comisiones económicas y que luego se construirá la ponencia con base en esas alternativas que llevan trabajando en las diferentes bancadas desde hace varias semanas.

No se pierda: Consejo de Estado ordenó a Petro retirar 12 publicaciones de X contra el registrador Hernán Penagos

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, otro de los asistentes al encuentro, aseguró que la meta es tener aprobado el primer debate de la iniciativa, a más tardar el 1º o el 2 de diciembre. Así las cosas, la agenda obligaría al Gobierno a decretar sesiones extras para la semana previa al 24 de diciembre, cuando se espera que las plenarias del Senado y la Cámara también le den el visto bueno a esta propuesta.

Las reuniones entre el Ministerio de Hacienda y los ponentes de la ley de rescate fiscal continuarán este miércoles.