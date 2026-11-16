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16 nov 2026 Actualizado 01:33

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Política

EN VIVO 🔴 Alocución del presidente Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella hablará de diferentes temas de la actualidad colombiana luego de sus primeros 100 días de Gobierno.

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)
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En la noche de este domingo, 15 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella les habla a los colombianos sobre diversos temas de la coyuntura nacional como seguridad, capturas, ataques a la fuerza pública, entre otros.

Siga EN VIVO la alocución del presidente De la Espriella aquí:



Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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