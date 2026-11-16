EN VIVO 🔴 Alocución del presidente Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella hablará de diferentes temas de la actualidad colombiana luego de sus primeros 100 días de Gobierno.
En la noche de este domingo, 15 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella les habla a los colombianos sobre diversos temas de la coyuntura nacional como seguridad, capturas, ataques a la fuerza pública, entre otros.
Siga EN VIVO la alocución del presidente De la Espriella aquí:
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...