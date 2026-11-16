UniMagdalena recibirá visita de MinEducación tras el caso del presidente de Coljuegos

Santa Marta

La Universidad del Magdalena se pronunció nuevamente frente a la polémica por el otorgamiento del título de Especialista en Alta Gerencia a Jaime Vives Pinedo, presidente de Coljuegos, y aseguró que las actuaciones académicas y administrativas relacionadas con el proceso están sustentadas en la normativa institucional.

A través de una publicación oficial, la institución señaló que ya presentó sus explicaciones mediante un comunicado y un video en el que participaron el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y la directora de Posgrados. Además, indicó que su prioridad ahora es preparar y atender la visita de inspección y vigilancia anunciada por el Ministerio de Educación Nacional.

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Asimismo, manifiestan que la Universidad reitera su disposición a colaborar con las autoridades competentes, suministrar los soportes documentales y ofrecer las explicaciones que sean requeridas, en el marco de la autonomía universitaria, el debido proceso y las normas que regulan la educación superior.