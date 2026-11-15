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15 nov 2026 Actualizado 21:36

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Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena adelanta acciones para este puente festivo

Las actividades están enfocadas en fomentar el autocuidado y reducir los riesgos de siniestros viales.

Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena adelanta acciones para este puente festivo/MESAN

Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena adelanta acciones para este puente festivo/MESAN

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Con jornadas de prevención, controles en carretera y entrega de elementos de protección a motociclistas, la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena adelanta acciones para promover la seguridad vial durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena.

Las actividades están enfocadas en fomentar el autocuidado y reducir los riesgos de siniestros viales, especialmente entre los motociclistas, uno de los actores más vulnerables en las vías.

Durante las jornadas, las autoridades reiteran el llamado a utilizar correctamente el casco, respetar las señales de tránsito, mantener una velocidad adecuada y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

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Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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