Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena adelanta acciones para este puente festivo
Las actividades están enfocadas en fomentar el autocuidado y reducir los riesgos de siniestros viales.
Con jornadas de prevención, controles en carretera y entrega de elementos de protección a motociclistas, la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena adelanta acciones para promover la seguridad vial durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena.
Las actividades están enfocadas en fomentar el autocuidado y reducir los riesgos de siniestros viales, especialmente entre los motociclistas, uno de los actores más vulnerables en las vías.
Durante las jornadas, las autoridades reiteran el llamado a utilizar correctamente el casco, respetar las señales de tránsito, mantener una velocidad adecuada y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.
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Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...