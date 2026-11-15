UNIMAGDALENA aclara el reconocimiento de créditos a presidente de Coljuegos
En el caso consultado, la Coordinación Académica examinó las funciones y responsabilidades profesionales documentadas, certificaciones laborales, soportes de formación y documentación complementaria.
Ante las informaciones publicadas sobre el proceso de reconocimiento de créditos académicos y el otorgamiento del título de Especialista en Alta Gerencia al presidente de Coljuegos, Jaime Gregorio Vives Pinedo, la Universidad del Magdalena considera necesario precisar los fundamentos y las actuaciones académicas y administrativas correspondientes.
Según la institución, mediante el Acuerdo Superior 26 de 2018, la Universidad del Magdalena crea el Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, el cual fue actualizado mediante el Acuerdo Superior 02 de 2025, fechas anteriores al caso objeto de las publicaciones, siendo esta una política abierta a cualquier persona que cumpla los requisitos exigidos.
El reconocimiento de los 23 créditos obedeció a una valoración académica individual
La Especialización en Alta Gerencia comprende 26 créditos académicos distribuidos en nueve asignaturas. El Plan Académico de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, de la especialización fue aprobado por el Consejo de Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas el 12 de agosto de 2026, y contempla un reconocimiento ordinario de hasta 17 créditos y uno excepcional de hasta 23, sujeto a la valoración individual de las competencias acreditadas.
Con base en el concepto técnico-académico emitido, el Consejo de Facultad, se aprobó el 19 de agosto de 2026 el reconocimiento de 23 créditos correspondientes a ocho asignaturas, equivalentes al 88,46 % del programa, porcentaje de reconocimiento que cumple estrictamente con el marco establecido en el Acuerdo Superior 02 de 2025.
Créditos restantes que debían ser cursados y aprobados
Los tres créditos de la asignatura Finanzas Sostenibles y Fintech no fueron reconocidos y debían ser cursados y aprobados por el estudiante.
De acuerdo con los registros académicos institucionales, la asignatura se desarrolló mediante curso dirigido, articulado con la cohorte XVI, Grupo I, del período 2026-II.
El informe académico de cumplimiento de los resultados de aprendizaje registra actividades académicas presenciales los días 28 y 29 de agosto de 2026 y la evaluación de dos productos con nota aprobatoria registrada en el sistema académico el 3 de septiembre de 2026.
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Finalmente, argumenta que la Universidad responde por sus decisiones académicas y administrativas. Los vínculos políticos, familiares o personales de un egresado no constituyen criterios para reconocer o negar créditos, ni corresponden al ámbito de valoración académica de la institución.
Estas actuaciones se encuentran diferenciadas del procedimiento mediante el cual se reconocieron los créditos anteriores.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...