UNIMAGDALENA aclara el reconocimiento de créditos a presidente de Coljuegos

Ante las informaciones publicadas sobre el proceso de reconocimiento de créditos académicos y el otorgamiento del título de Especialista en Alta Gerencia al presidente de Coljuegos, Jaime Gregorio Vives Pinedo, la Universidad del Magdalena considera necesario precisar los fundamentos y las actuaciones académicas y administrativas correspondientes.

Según la institución, mediante el Acuerdo Superior 26 de 2018, la Universidad del Magdalena crea el Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, el cual fue actualizado mediante el Acuerdo Superior 02 de 2025, fechas anteriores al caso objeto de las publicaciones, siendo esta una política abierta a cualquier persona que cumpla los requisitos exigidos.

El reconocimiento de los 23 créditos obedeció a una valoración académica individual

La Especialización en Alta Gerencia comprende 26 créditos académicos distribuidos en nueve asignaturas. El Plan Académico de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, de la especialización fue aprobado por el Consejo de Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas el 12 de agosto de 2026, y contempla un reconocimiento ordinario de hasta 17 créditos y uno excepcional de hasta 23, sujeto a la valoración individual de las competencias acreditadas.

Con base en el concepto técnico-académico emitido, el Consejo de Facultad, se aprobó el 19 de agosto de 2026 el reconocimiento de 23 créditos correspondientes a ocho asignaturas, equivalentes al 88,46 % del programa, porcentaje de reconocimiento que cumple estrictamente con el marco establecido en el Acuerdo Superior 02 de 2025.

Créditos restantes que debían ser cursados y aprobados

Los tres créditos de la asignatura Finanzas Sostenibles y Fintech no fueron reconocidos y debían ser cursados y aprobados por el estudiante.

De acuerdo con los registros académicos institucionales, la asignatura se desarrolló mediante curso dirigido, articulado con la cohorte XVI, Grupo I, del período 2026-II.

El informe académico de cumplimiento de los resultados de aprendizaje registra actividades académicas presenciales los días 28 y 29 de agosto de 2026 y la evaluación de dos productos con nota aprobatoria registrada en el sistema académico el 3 de septiembre de 2026.

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Finalmente, argumenta que la Universidad responde por sus decisiones académicas y administrativas. Los vínculos políticos, familiares o personales de un egresado no constituyen criterios para reconocer o negar créditos, ni corresponden al ámbito de valoración académica de la institución.

Estas actuaciones se encuentran diferenciadas del procedimiento mediante el cual se reconocieron los créditos anteriores.