Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 nov 2026 Actualizado 19:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Segunda Brigada del Ejército refuerza la seguridad vial durante el fin de semana

Esta jornada de fortalecimiento a la seguridad contara con más de 750 efectivos.

Segunda Brigada del Ejército refuerza la seguridad vial durante el fin de semana/ Ejército

Segunda Brigada del Ejército refuerza la seguridad vial durante el fin de semana/ Ejército

Segunda Brigada del Ejército refuerza la seguridad vial durante el fin de semana/ Ejército
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

Con el propósito de fortalecer entornos más seguros y brindar apoyo a los viajeros, locales y al gremio de transportadores, la Segunda Brigada unidad orgánica de la Primera División, realiza diferentes puestos de control en los principales ejes viales y vías terciarias de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Esta jornada de fortalecimiento a la seguridad contara con más de 750 efectivos del Batallón de Policía Militar N°2, Batallón, Batallón de ingenieros de Combate N°2 Vergara y Velasco, Batallón de Infantería Mecanizado Nº5, Batallón de Alta Montaña Nº6, Grupo Gaula Militares Caribe y Magdalena, que integran la Segunda Brigada, acompañamiento que será articulado con la Policía Nacional y el apoyo de los diferentes organismos de control vial.

Le puede interesar:

Tres personas capturadas en Santa Marta por presunta extorsión

Asimismo, el Ejército Nacional invita a los visitantes, locales, gremio de transportadores y comerciantes a hacer uso de las líneas 147 del Grupo Gaula Militar y 107 antiterrorismo, disponibles las 24 horas para denunciar cualquier actividad sospechosa.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado