Segunda Brigada del Ejército refuerza la seguridad vial durante el fin de semana

Santa Marta

Con el propósito de fortalecer entornos más seguros y brindar apoyo a los viajeros, locales y al gremio de transportadores, la Segunda Brigada unidad orgánica de la Primera División, realiza diferentes puestos de control en los principales ejes viales y vías terciarias de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Esta jornada de fortalecimiento a la seguridad contara con más de 750 efectivos del Batallón de Policía Militar N°2, Batallón, Batallón de ingenieros de Combate N°2 Vergara y Velasco, Batallón de Infantería Mecanizado Nº5, Batallón de Alta Montaña Nº6, Grupo Gaula Militares Caribe y Magdalena, que integran la Segunda Brigada, acompañamiento que será articulado con la Policía Nacional y el apoyo de los diferentes organismos de control vial.

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Asimismo, el Ejército Nacional invita a los visitantes, locales, gremio de transportadores y comerciantes a hacer uso de las líneas 147 del Grupo Gaula Militar y 107 antiterrorismo, disponibles las 24 horas para denunciar cualquier actividad sospechosa.