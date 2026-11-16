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16 nov 2026 Actualizado 18:47

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Santa Marta

CREVColombia y Rescate Colombia fortalecen alianza estratégica para atención de emergencias

Santa Marta fue escenario de este encuentro institucional que busca fortalecer el trabajo articulado, la cooperación y las capacidades de respuesta en materia de búsqueda y rescate.

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En la ciudad se llevó a cabo un encuentro con representantes de CREVColombia y Rescate Colombia, en el que se avanzó en la consolidación de una alianza de cooperación mutua entre ambas instituciones.

Durante la reunión se acordó fortalecer el trabajo en equipo, establecer objetivos comunes y articular esfuerzos para impulsar las labores de preparación, formación y respuesta ante emergencias en Santa Marta y el departamento del Magdalena.

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Asimismo, se avanzó en la programación de una nueva fecha para el curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), una capacitación fundamental para fortalecer las competencias técnicas de los rescatistas.

Otro de los resultados fue el respaldo de Rescate Colombia a CREVColombia para continuar desarrollando su trabajo operativo y humanitario en el territorio.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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