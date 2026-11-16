Bomberos de Santa Marta presentes en el Segundo Encuentro Nacional de Capitanes de Colombia

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta participa en el Segundo Encuentro Nacional de Capitanes de Bomberos de Colombia, un espacio que reúne a representantes de diferentes regiones del país para intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades de respuesta de estas instituciones.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la integración, el trabajo articulado y la construcción de estrategias orientadas a mejorar la preparación y el servicio bomberil en los territorios.

La participación de la institución samaria busca aportar al intercambio de conocimientos y recoger experiencias que contribuyan al fortalecimiento de sus capacidades operativas y de atención de emergencias.

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Este encuentro también representa una oportunidad para avanzar en la coordinación entre los cuerpos de bomberos del país, frente a los desafíos que implica la protección de la vida y la atención oportuna de las comunidades.