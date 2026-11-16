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16 nov 2026 Actualizado 17:05

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Bomberos de Santa Marta presentes en el Segundo Encuentro Nacional de Capitanes de Colombia

La participación de la institución samaria busca aportar al intercambio de conocimientos y recoger experiencias que contribuyan al fortalecimiento de la entidad.

Bomberos de Santa Marta presentes en el Segundo Encuentro Nacional de Capitanes de Colombia/ Bomberos

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Santa Marta
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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta participa en el Segundo Encuentro Nacional de Capitanes de Bomberos de Colombia, un espacio que reúne a representantes de diferentes regiones del país para intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades de respuesta de estas instituciones.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la integración, el trabajo articulado y la construcción de estrategias orientadas a mejorar la preparación y el servicio bomberil en los territorios.

La participación de la institución samaria busca aportar al intercambio de conocimientos y recoger experiencias que contribuyan al fortalecimiento de sus capacidades operativas y de atención de emergencias.

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Este encuentro también representa una oportunidad para avanzar en la coordinación entre los cuerpos de bomberos del país, frente a los desafíos que implica la protección de la vida y la atención oportuna de las comunidades.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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