14 familias de Magdalena y Atlántico recuperaron 520 hectáreas de tierra

Santa Marta

Un total de 14 familias campesinas de Magdalena y Atlántico, recuperaron materialmente 520 hectáreas distribuidas en 12 predios, durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo De La Espriella. En total, son 70 personas que avanzan en la recuperación de sus derechos y sus proyectos de vida.

Las entregas se realizaron en zonas rurales de Ciénaga, Chibolo, Sabanas de San Ángel, Pivijay y Santa Ana, en Magdalena, y Piojó, en Atlántico. En este último municipio, dos familias recuperaron 21 hectáreas distribuidas en los predios El Lucero y El Esfuerzo, una oportunidad para volver a sus tierras y retomar sus actividades rurales.

La directora general de la URT, Myriam Martínez Cárdenas, reiteró el compromiso institucional con el cumplimiento de las decisiones judiciales y la reparación de las víctimas: “Estamos comprometidos con el cumplimiento de las órdenes judiciales, medida con la que garantizamos la reparación integral a las víctimas”.

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Como parte del acompañamiento a las familias restituidas en Magdalena, la URT gestionó la apertura de cuentas bancarias, paso necesario para avanzar hacia el desembolso de dos proyectos productivos de ganadería multipropósito.