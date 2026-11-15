Este martes se reunirán los ponentes de la reforma tributaria: estos son los congresistas designados

Luego de la polémica por la exclusión de algunos partidos políticos de la designación de coordinadores y ponentes de la reforma tributaria, finalmente quedaron representantes de todas las colectividades.

La primera reunión de trabajo de los coordinadores y ponentes se realizará este martes, 17 de noviembre, a las 2:00 de la tarde en el Ministerio de Hacienda, con la participación de los equipos técnicos de la cartera y del ministro Miguel Gómez Martínez.

Entre los coordinadores que liderarán el estudio del proyecto están, en la Comisión Tercera del Senado, David Barguil, del Partido Conservador, y Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático. En la Comisión Cuarta del Senado estará Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical.

Estos son los ponentes de las cuatro comisiones económicas

Comisión Tercera del Senado

Coordinadores: David Alejandro Barguil Assis y Juan Fernando Caicedo Callejas.

Ponentes: Yessid Enrique Pulgar Daza, Edgardo Miguel Espitia Cabrales, Juan Carlos Garcés Rojas, Andrea Padilla Villarraga, Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Deisy Johanna Osorio Márquez, y Sara Jimena Castellanos Rodríguez.

Comisión Cuarta del Senado

Coordinador: Carlos Mario Farelo.

Ponentes: Wilder Iberson Escobar Ortiz, Wilson Neber Arias Castillo, Carlos Eduardo Enríquez, Enrique Cabrales Baquero, Álvaro Henry Monedero Rivera, y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza.

Comisión Tercera de Cámara

Coordinador: Carlos Alberto Cuenca Chaux.

Ponentes: Camilo Esteban Ávila Morales, Juan Loreto Gómez Soto y Jhon Jairo Berrío López.

Comisión Cuarta de Cámara

Coordinador: Guillermo Ignacio Alvira.

Ponentes: Andrea Camila Vargas de la Hoz, Carlos Gumercindo de la Peña Durán, Chadan Francisco Rosado Taylor, David Pinilla Calero, John Edgar Pérez Rojas, María Janeth Sabogal Robles, y Santiago Osorio Marín.