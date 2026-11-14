Tres días sin IVA y pasar la ESAP a la Universidad Nacional: propuestas del uribismo al Gobierno

El Centro Democrático le presentó al Gobierno Nacional este sábado, tras una reunión en Rionegro, Antioquia, una serie de propuestas para conseguir recursos y poder eliminar el IVA a la canasta familiar de la reforma tributaria.

En la reunión estuvieron el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, el expresidente Álvaro Uribe y miembros de la bancada del uribismo.

El representante John Jairo Berrío aseguró a Caracol Radio que el partido mantiene su rechazo a ponerle IVA a los productos de la canasta familiar, los insumos agropecuarios, el internet, y otros.

En cambio, hicieron una serie de propuestas al Gobierno que incluyen un recorte del gasto público y otros puntos que no han quedado exentos de polémica.

Entre las propuestas está suprimir y fusionar entidades del Estado.

Por ejemplo, que la ESAP pase a ser una facultad de la Universidad Nacional; fusionar la Agencia Nacional de Minería con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que el Ministerio de Agricultura asuma las funciones de las entidades del sector agropecuario. También plantean eliminar varias agencias y fiducias estatales.

Por otro lado, propusieron nuevamente los días sin IVA: “Planteamos otros temas aquí, por ejemplo, la eliminación de las Contralorías Departamentales, eso traería un ahorro de 3 billones. Ampliar el régimen simple y los 3 días sin IVA para los colombianos”, dijo el expresidente Uribe.

Según el uribismo, con estas medidas se podrían conseguir unos $20 billones de pesos.