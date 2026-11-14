Tres días sin IVA y pasar la ESAP a la Universidad Nacional: propuestas del uribismo al Gobierno
Las propuestas las hizo el Centro Democrático al Gobierno en una reunión este sábado en un hotel de Rionegro, Antioquia.
El Centro Democrático le presentó al Gobierno Nacional este sábado, tras una reunión en Rionegro, Antioquia, una serie de propuestas para conseguir recursos y poder eliminar el IVA a la canasta familiar de la reforma tributaria.
En la reunión estuvieron el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, el expresidente Álvaro Uribe y miembros de la bancada del uribismo.
El representante John Jairo Berrío aseguró a Caracol Radio que el partido mantiene su rechazo a ponerle IVA a los productos de la canasta familiar, los insumos agropecuarios, el internet, y otros.
En cambio, hicieron una serie de propuestas al Gobierno que incluyen un recorte del gasto público y otros puntos que no han quedado exentos de polémica.
Entre las propuestas está suprimir y fusionar entidades del Estado.
Por ejemplo, que la ESAP pase a ser una facultad de la Universidad Nacional; fusionar la Agencia Nacional de Minería con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que el Ministerio de Agricultura asuma las funciones de las entidades del sector agropecuario. También plantean eliminar varias agencias y fiducias estatales.
Por otro lado, propusieron nuevamente los días sin IVA: “Planteamos otros temas aquí, por ejemplo, la eliminación de las Contralorías Departamentales, eso traería un ahorro de 3 billones. Ampliar el régimen simple y los 3 días sin IVA para los colombianos”, dijo el expresidente Uribe.
Según el uribismo, con estas medidas se podrían conseguir unos $20 billones de pesos.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...