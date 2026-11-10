Partido Liberal no apoyará IVA a la canasta familiar en reforma tributaria: “debe examinarse”

El Partido Liberal manifestó oficialmente su posición sobre la reforma tributaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella: aunque apoyarán el proyecto en varios puntos, le cerraron la puerta al IVA a los productos de la canasta familiar.

Es de recordar que la iniciativa contempla que, a partir de enero de 2028, determinados alimentos que actualmente están excluidos del IVA o pagan una tarifa del 5% pasen a estar gravados con el 19%.

Entre los productos afectados se encuentran la sal, las lentejas, los fríjoles, los garbanzos, el tomate, la cebolla, la zanahoria y algunas frutas, así como el café tostado, el azúcar, las harinas, las pastas y el chocolate de mesa.

El proyecto también modifica el tratamiento tributario de insumos agropecuarios como fertilizantes, abonos, semillas y plaguicidas.

Según la colectividad, “estos cambios podrían aumentar los costos de producción y trasladarse al precio final de los alimentos, con consecuencias tanto para los productores como para los consumidores”.

Por eso, pidieron a De la Espriella evaluar las consecuencias del IVA a la canasta familiar.

Igualmente, cuestionaron el impuesto sobre la cerveza y al gravamen de las bebidas endulzadas: “Sus efectos podrían reflejarse en los precios al consumidor y en las ventas de las tiendas de barrio, establecimientos que encuentran en la comercialización de estos productos una parte de sus ingresos”.

Agregaron: “El Partido Liberal considera necesario evaluar las consecuencias de estas medidas sobre los pequeños comerciantes, distribuidores y productores, sin desconocer los objetivos de salud pública asociados a la tributación de las bebidas endulzadas”.