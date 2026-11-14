556.000 familias caficultoras beneficiadas luego de firma de convenio con el Gobierno Nacional
La firma de los contratos asegura la continuidad de este modelo único en el mundo, y que habría vencido el 11 de diciembre, fecha en la que se había hecho una prórroga por cinco meses.
Santa Marta
En un acto protocolario, realizado en Santa Marta, el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) suscribieron por diez años los contratos de administración del Fondo Nacional del Café (FoNC) y del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPCafé).
Durante la reunión que contó con la asistencia del presidente de la República, Abelardo De La Espriella; los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez y de Agricultura, Indalecio Dangond; El gerente general de la FNC, Germán Bahamón, indicó que “los años que precedieron a esta firma exigieron firmeza. Durante ellos no se interrumpió un solo día el trabajo por el bienestar del caficultor, y hoy, con un interlocutor que ha valorado nuestro servicio al país, ese esfuerzo encuentra un cauce”.
SOBRE LOS FONDOS
El Fondo Nacional del Café (FoNC) creado el 22 de noviembre de 1940, es una cuenta especial de naturaleza parafiscal, recursos que provienen de los propios caficultores mediante la contribución cafetera (fijada en seis centavos de dólar por libra de café verde exportado), la comercialización del grano y las regalías por el uso de marcas institucionales como Juan Valdez.
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El Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPCafé), por su parte, está constituido mediante la Ley 1969 de 2019, cuyo objetivo es proteger el ingreso de los productores frente a la volatilidad de los precios internacionales y las variaciones climáticas. Este fondo otorga compensaciones económicas directas cuando las cotizaciones de mercado caen por debajo de los niveles de sostenibilidad de la producción
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...