Gobierno Nacional renovó por diez años los contratos de administración del Fondo Nacional del Café/ Minagricultura.

El Gobierno Nacional renovó por diez años los contratos de administración del Fondo Nacional del Café y del Fondo de Estabilización de Precios del Café con la Federación Nacional de Cafeteros, en una decisión que ratifica la confianza en la institucionalidad cafetera y el compromiso con más de 500.000 familias productoras.

Durante la firma, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, afirmó que esta renovación representa mucho más que un acuerdo administrativo: constituye un voto de confianza en los productores, en la institucionalidad y en la capacidad de los recursos parafiscales de generar desarrollo y bienestar en el campo colombiano.

“Los recursos parafiscales no pertenecen a las organizaciones ni a sus dirigentes. Pertenecen a los productores que los aportan. Su razón de existir es una sola: servir al productor”, enfatizó el ministro.

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Colombia debe dar el salto hacia una potencia cafetera mundial El ministro señaló que el país debe superar el reconocimiento histórico de su café y avanzar hacia una nueva etapa de productividad, innovación, diferenciación, sostenibilidad y rentabilidad.

“No queremos ser solamente un país que produce buen café. Queremos ser una potencia cafetera mundial”, afirmó.