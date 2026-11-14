Gobierno Nacional renovó por diez años los contratos de administración del Fondo Nacional del Café
Durante la firma, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó que esta renovación constituye un voto de confianza en los productores, en la institucionalidad y en la capacidad de los recursos parafiscales de generar desarrollo y bienestar en el campo colombiano.
El Gobierno Nacional renovó por diez años los contratos de administración del Fondo Nacional del Café y del Fondo de Estabilización de Precios del Café con la Federación Nacional de Cafeteros, en una decisión que ratifica la confianza en la institucionalidad cafetera y el compromiso con más de 500.000 familias productoras.
Durante la firma, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, afirmó que esta renovación representa mucho más que un acuerdo administrativo: constituye un voto de confianza en los productores, en la institucionalidad y en la capacidad de los recursos parafiscales de generar desarrollo y bienestar en el campo colombiano.
“Los recursos parafiscales no pertenecen a las organizaciones ni a sus dirigentes. Pertenecen a los productores que los aportan. Su razón de existir es una sola: servir al productor”, enfatizó el ministro.
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Colombia debe dar el salto hacia una potencia cafetera mundial El ministro señaló que el país debe superar el reconocimiento histórico de su café y avanzar hacia una nueva etapa de productividad, innovación, diferenciación, sostenibilidad y rentabilidad.
“No queremos ser solamente un país que produce buen café. Queremos ser una potencia cafetera mundial”, afirmó.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...