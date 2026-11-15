“No hay nada irregular”: Miller Soto por críticas a hija del presidente por uso de lancha de Armada

Miller Soto, Abelardo de la Espriella y lancha de la Armada. Fotos: Instagram @millersoto / Suministrada

Hay polémica por un video en el que se ve a Lucía, hija del presidente Abelardo de la Espriella, transportándose en una lancha de la Armada Nacional, en el marco del Festival Náutico de Cartagena.

Frente a los cuestionamientos, ya se pronunció el Gobierno. Miller Soto, vocero de la Presidencia, aseguró que el traslado de la hija del mandatario en la embarcación obedeció a una necesidad de transporte por vía marítima.

Según explicó, lo procedente en este tipo de situaciones es utilizar una embarcación de la Armada y aseguró que no hubo ninguna irregularidad en el procedimiento.

“Si el ingreso y la salida de la hija del presidente se realizan por vía marítima, como efectivamente ocurrió, lo procedente es que su transporte se haga en una embarcación de la Armada Nacional, como corresponde”, dijo.

Y agregó: “Afirmar que estaba de fiesta en una lancha de la Armada es sencillamente falso (…) Ella ingresó en dicha embarcación, se trasladó al bote hacia el cual se dirigía y, posteriormente, salió en la misma embarcación en la que había ingresado. No hay nada irregular en ese procedimiento”

Ahora, desde el Pacto Histórico anunciaron que presentarán un derecho de petición para solicitar explicaciones al Gobierno por el “presunto uso de bienes públicos para fines privados”.