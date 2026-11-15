Fiscalía incautó jet del grupo dueño de Ueno Bank que había sido alquilado por la Conmebol

La Fiscalía de Paraguay incautó este domingo una aeronave con matrícula estadounidense que pertenece al Grupo Vásquez, el conglomerado de empresas que controlaba la entidad financiera Ueno bank, intervenida hace casi dos semanas por el Banco Central (BCP) mediante un proceso de liquidación tras presentar problemas de solvencia financiera.

El Ministerio Público informó en un comunicado que la incautación se produjo durante “un allanamiento en uno de los hangares del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi”, el principal del país y que sirve a la capital Asunción, en el marco de la causa penal por el vaciamiento de Ueno bank.

Mientras que Francisco Cabrera, uno de los fiscales intervinientes, dijo a periodistas que la aeronave será entregada a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), para que disponga de ella.

Según el medio local ABC Color, se trata de un jet Gulfstream Aerospace G-IV que tiene número de serie 1260 y fue ensamblado en Estados Unidos en 1995.

Cabrera precisó que el aparato “pertenece a una empresa paraguaya que hizo un fideicomiso” en Estados Unidos, y que a través de este instrumento, a su vez, se autoriza a otra empresa paraguaya para que opere el jet.

Con todo, evitó dar los nombres de las empresas involucradas.

Cabrera dijo además que la Fiscalía encontró documentos que certifican que la aeronave fue alquilada varias veces por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sin mayores detalles.

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de liquidación ordenado por el BCP, lo que congeló los fondos de los más de 2,94 millones de clientes que la entidad reportaba tener.

El escándalo afectó hasta al presidente Santiago Peña, quien fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera de la intervención.

El exgobernante fue detenido horas después, tras el juicio político en el Senado que lo declaró culpable de “mal desempeño de funciones” y lo desalojó del poder.

También fueron detenidos por el caso los cinco miembros del directorio del BCP, incluido el expresidente del emisor, Carlos Carvallo, acusados por la Fiscalía de integrar un grupo criminal junto a Peña y quien fuera uno de los dueños del banco, el empresario Miguel Vásquez, a su vez capturado junto a otros siete exdirectivos de la entidad.

Se entregó el jefe jurídico del Banco Central

El gerente de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay, Aldo Rodríguez, se entregó este domingo a las autoridades después de que la Fiscalía ordenara su captura por su presunta participación en el caso Ueno Bank.

Según los investigadores, Rodríguez habría intervenido en la modificación de un informe enviado al Senado en octubre, en el que se omitieron datos sobre la situación financiera del banco y una operación de transferencia de créditos a Vinanzas, empresa vinculada al Grupo Vásquez.

La operación involucró una cartera de créditos morosos de más de 74 millones de dólares y es investigada como una posible maniobra para ocultar la insolvencia de la entidad.