Denuncian presunta red de contratación directa por más de $45.800 millones en Fedemunicipios

Fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación una presunta red de contratación directa, sostenida desde 2015 entre la Federación Colombiana de Municipios y DICITEC S.E.M. S.A.S., una sociedad de economía mixta de la cual la propia Federación es accionista fundadora.

Según la denuncia, bajo la ordenación del gasto, la Federación adjudicó de forma directa, sin licitación pública, contratos tecnológicos pagados con recursos públicos del sistema de multas de tránsito, SIMIT, que superan los $43.181 millones en seis procesos registrados en SECOP, y alcanzan los $45.821 millones al sumar un contrato de 2022 y servicios de hosting certificados por el propio directivo.

El escrito advierte un presunto conflicto de intereses e inhabilidad legal: mientras el representante legal de Fedemunicipios ordenaba el gasto, también representaba a la entidad como accionista en la asamblea de DICITEC. Ninguna de las resoluciones de contratación menciona este vínculo societario, y los estados financieros de 2023 de la Federación omiten la inversión, según la denuncia.

Las alertas sobre la empresa contratista

En la denuncia se relata que se estaría contratando de forma directa bajo la figura de convenio interadministrativo, DICITEC se acredita como sociedad de economía mixta con un 50,1 % de capital público, porcentaje aportado en su totalidad por MASORA. Sin embargo, la denuncia señala que la empresa tenía participación sin aval, no contaba con experiencia para realizar su operación, ni tampoco tenía personal.

Según el abogado, DICITEC habría subcontratado los proyectos con sus propios socios privados. En diciembre de 2023 recibió de Fedemunicipios un contrato por $21.461 millones (adicionado a $25.290 millones) y al día siguiente subcontrató el servicio con su accionista Smart Cloud S.A.S. por $17.432 millones, dejando una diferencia superior a los $7.858 millones.

La acción penal solicita investigar delitos como interés indebido en la celebración de contratos, violación al régimen de inhabilidades, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, concierto para delinquir y falsedad en documentos y estados financieros.

El caso surge semanas después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara a Fedemunicipios restituir $84.752 millones a los municipios por retener excedentes del SIMIT.