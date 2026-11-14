Bus que transportaba estudiantes del SENA cayó a un abismo en San Calixto, Norte de Santander / Thomas Barwick

Un bus de servicio público que transportaba estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) cayó a un abismo en el municipio de San Calixto, en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

El accidente deja, de manera preliminar, 16 menores de edad heridos.

Tras registrarse la emergencia, otros transportadores que transitaban por el sector y ambulancias acudieron al lugar para auxiliar a los pasajeros lesionados y facilitar su traslado a centros asistenciales.

Los afectados están siendo atendidos en el municipio de Teorama, mientras se coordinan las acciones para su remisión al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

De acuerdo con el reporte entregado sobre la atención de los heridos, cinco menores presentan trauma toracoabdominal y craneal, mientras que otros siete registran lesiones en las extremidades.

Los pacientes están siendo valorados por el personal médico para determinar la gravedad de sus lesiones y la atención que requieren.

La emergencia involucra a estudiantes que se movilizaban en un vehículo que cubría la línea de transporte de San Calixto.

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