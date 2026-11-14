Este es el dron de alta gama que utilizaba ‘Primo Gay’ para vigilar y atacar tropas en Antioquia

La captura de Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, vuelve a poner la atención sobre una de las capacidades tecnológicas que había desarrollado esta estructura criminal en el norte de Antioquia.

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El uso de drones de alta gama para vigilar los movimientos de la fuerza pública, observar corredores estratégicos y anticipar operaciones militares. Caracol Radio había revelado en enero de este año imágenes del equipo que pertenecía a su organización y que era utilizado por su red armada.

En las fotografías se observa una aeronave no tripulada de cuatro hélices y un control profesional de la marca DJI, con pantalla integrada y dos antenas externas. Se trata de un equipo que, según las fuentes consultadas por Caracol Radio, no corresponde a los drones recreativos convencionales, sino a tecnología de alta gama operada con un sistema de control de largo alcance.

Dron de alias 'Primo Gay'. Foto: Suministrada Ampliar Dron de alias 'Primo Gay'. Foto: Suministrada Cerrar

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el dispositivo era utilizado directamente por la red de alias ‘Primo Gay’ para realizar labores de vigilancia, reconocimiento y seguimiento en zonas rurales del norte antioqueño. Su función era observar corredores estratégicos, identificar movimientos de las tropas y anticipar operaciones de la Fuerza Pública en territorios donde el Frente 36 de las disidencias de las Farc mantenía presencia armada.

La información conocida por este medio también advertía que esa capacidad tecnológica no estaba limitada a la observación. El uso del dron contribuía al control intimidatorio sobre las comunidades campesinas, al permitirle a la estructura mantener vigilancia sobre áreas de interés y proyectar su presencia en los territorios.

Alias 'Primo Gay'. Foto: Suministrada Ampliar Alias 'Primo Gay'. Foto: Suministrada Cerrar

La exhibición del equipo en redes sociales

El dron hacía parte de la estrategia de exhibición de poder que alias ‘Primo Gay’ había fortalecido en TikTok. En esa plataforma circulaban fotografías y videos en los que aparecía con uniforme camuflado, chaleco táctico y armamento, además de imágenes en campamentos improvisados en zonas rurales. En ese material también exhibía el equipo tecnológico que utilizaba su estructura.

Alias 'Primo Gay'. Foto: Suministrada Ampliar Alias 'Primo Gay'. Foto: Suministrada Cerrar

Caracol Radio había advertido que esta exposición digital buscaba proyectar dominio territorial, intimidar a las comunidades y atraer nuevos integrantes, mediante una estrategia de propaganda que trasladó a las redes sociales prácticas que antes se difundían a través de panfletos o mensajes radiales. Ahora, tras la captura del señalado cabecilla, vuelve a cobrar relevancia el material que permitió conocer una de las herramientas que utilizaba su organización para vigilar a las tropas en Antioquia.