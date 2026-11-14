Presidente De la Espriella informó incautación de 58 celulares en cárcel de mujeres de Bogotá
Además, se encontraron 47 cargadores, 14 auriculares bluetooth, entre otros.
El Inpec realizó este sábado un operativo en la cárcel de mujeres de Bogotá - El Buen Pastor, con la participación de 200 unidades y el apoyo de la Policía Nacional, por orden del Gobierno.
Tras el procedimiento fueron incautados 58 celulares y móviles, 47 cargadores, 14 auriculares bluetooth, 12 armas cortopunzantes y dos parlantes, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.
Además, las autoridades encontraron 119,4 gramos de marihuana, 1,5 gramos de cocaína y 1,7 gramos de tusi.
El presidente aseguró: “No voy a permitir que sigan delinquiendo ni coordinando delitos desde el interior de los penales”.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...