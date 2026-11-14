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14 nov 2026 Actualizado 23:15

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Política

Presidente De la Espriella informó incautación de 58 celulares en cárcel de mujeres de Bogotá

Además, se encontraron 47 cargadores, 14 auriculares bluetooth, entre otros.

(Foto staticflickr.com)

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El Inpec realizó este sábado un operativo en la cárcel de mujeres de Bogotá - El Buen Pastor, con la participación de 200 unidades y el apoyo de la Policía Nacional, por orden del Gobierno.

Tras el procedimiento fueron incautados 58 celulares y móviles, 47 cargadores, 14 auriculares bluetooth, 12 armas cortopunzantes y dos parlantes, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.

Además, las autoridades encontraron 119,4 gramos de marihuana, 1,5 gramos de cocaína y 1,7 gramos de tusi.

El presidente aseguró: “No voy a permitir que sigan delinquiendo ni coordinando delitos desde el interior de los penales”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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