Defensoría anuncia captura de ‘Primo Gay’ en Briceño: pide blindar a la población ante represalias

La captura en zona rural de Briceño de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de “Primo Gay” y señalado como presunto cabecilla del Frente 36 de las disidencias de EMBF, estructura vinculada a la línea de alias “Calarcá”, recibió el respaldo de la Defensoría del Pueblo, entidad que encendió las alarmas sobre la persistencia del riesgo humanitario en la región.

A través de un pronunciamiento oficial, el organismo defensor de derechos humanos destacó la operación de la Fuerza Pública como un paso necesario para que la justicia sancione los crímenes cometidos contra los habitantes de este municipio del norte antioqueño. No obstante, subrayó que la detención de un mando armado no garantiza por sí sola el fin de la violencia en el territorio.

La entidad recordó que, desde la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, viene advirtiendo sobre la crítica situación que padecen las comunidades rurales de Briceño. En la zona convergen enfrentamientos entre el Frente 36, las autodenominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo.

Esta disputa territorial ha sometido a líderes sociales, docentes, estudiantes y familias campesinas a un escenario constante de zozobra, marcado por homicidios selectivos, amenazas y imposición de manuales de convivencia por parte de los grupos ilegales. Así como también, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, y la siembra indiscriminada de minas antipersonas.

Ante el temor de que la caída de alias “Primo Gay” desate retaliaciones o nuevos choques armados que golpeen directamente a los civiles, la Defensoría exigió una respuesta institucional inmediata y coordinada.

El organismo instó al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Briceño a acatar sin demora las recomendaciones de la alerta temprana, reforzar los esquemas de protección para los líderes comunitarios y desplegar acciones preventivas que eviten nuevas olas de desplazamiento antes de que ocurran más vulneraciones a los derechos humanos.