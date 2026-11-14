SpaceX capturó por primera vez la nave Starship con los brazos de su torre

SpaceX logró recuperar por primera vez la nave Starship con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento en el sur de Texas, aunque no pudo recuperar de la misma forma el propulsor Super Heavy, desviado en la víspera a aguas del golfo de México.

La empresa completó su decimoquinta misión de prueba y celebró su “increíble logro” al atrapar la nave Starship con una espectacular maniobra en las instalaciones de Starbase a las 21:21 horas GMT aproximadamente, unas 22 horas y 32 minutos después del despegue.

Según se pudo ver en la retransmisión, la nave descendió del espacio y en los últimos segundos se inclinó, suspendida en el aire, hasta colocarse en posición vertical y encajar entre los brazos mecánicos de la torre, lo que una de las portavoces de la compañía describió como “historia de la ingeniería”.

Starship “ha vuelto a casa tras desplegar los 26 satélites V3 de la red Starlink, que están en buen estado y en contacto, y se están elevando hacia sus altitudes operacionales”, destacó la portavoz, acompañada de vítores y comentarios emocionados de otros trabajadores de SpaceX.

“Guau, Mechazilla (la torre) ha atrapado la nave 42. Es increíble verlo. Una de las hazañas más increíbles e históricas de todos los tiempos acaba de ocurrir ante nuestros ojos”, agregó la vocera, al expresar la sorpresa por el sonido de las “explosiones sónicas”.

La misión tenía como objetivo intentar por primera vez la recuperación mediante los brazos mecánicos, apodados “palillos chinos”, tanto del propulsor como de la nave, pero SpaceX descartó en la víspera la captura de Super Heavy y lo desvió “hacia un amerizaje en alta mar en el golfo” de México.

Otras de las portavoces, Katie Tice, sugirió en la retransmisión que el propulsor terminó antes de tiempo su encendido de retorno “debido a una alarma de baja masa de combustible”, aunque la empresa sigue investigando lo ocurrido, de acuerdo con medios locales.

Durante su recorrido, la nave recorrió catorce órbitas alrededor de la Tierra, con una velocidad máxima de 17.600 millas por hora, casi veintitrés veces la velocidad del sonido, según adelantó en la víspera Dan Huot, representante de SpaceX.