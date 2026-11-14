Capturan en Bogotá a presunto cabecilla urbano del ELN señalado de atentados en Cúcuta

Cúcuta.

La Policía Nacional capturó en Bogotá a Juan Daniel Orellanos, conocido con el alias de ‘El Gordo’, señalado de ser cabecilla de una comisión del Frente Urbano del ELN y presuntamente vinculado con extorsiones y atentados contra establecimientos comerciales y empresas de distribución en Norte de Santander.

El procedimiento se realizó en vía pública de la localidad de Puente Aranda, mediante una operación de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, la ubicación del señalado fue posible gracias a labores de inteligencia, seguimiento en terreno y manejo de fuentes humanas.

De acuerdo con la investigación, Orellanos tendría más de cinco años de trayectoria criminal y habría cumplido funciones de apoyo estratégico y logístico para esta guerrilla en Cúcuta y municipios cercanos, bajo el direccionamiento de José Luis Barrera Palacios, alias ‘Care Vieja’, señalado como tercer cabecilla de la estructura y quien actualmente se encuentra privado de la libertad.

Las autoridades lo relacionan con una red de apoyo al terrorismo que presuntamente realizaba cobros extorsivos sistemáticos a comerciantes informales y propietarios de establecimientos de Cenabastos, la Central de Abastos de Cúcuta.

Además, es investigado por su presunta participación en el lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado que ocasionó daños materiales a un establecimiento comercial en Villa del Rosario.

Otro de los hechos que hacen parte de la investigación es la incineración de vehículos de transporte y distribución de las empresas Postobón y Bavaria, ocurrida en septiembre de 2025 en corredores viales de Norte de Santander.

El director de Investigación Criminal e INTERPOL, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, señaló que estos hechos hicieron parte de una escalada violenta contra el sector empresarial en el departamento.

“Así mismo, se le atribuye su participación durante el mes de septiembre de 2025 en las afectaciones criminales e incineración de vehículos de transporte y distribución pertenecientes a las empresas Postobón y Bavaria en ejes viales de Norte de Santander, acciones que hicieron parte de una escalada violenta de este frente terrorista urbano contra el sector empresarial entre agosto y diciembre del mismo año”, explicó el oficial.

Adicionalmente, los investigadores le atribuyen su presunta participación en la instalación de banderas alusivas al ELN en distintos puntos del área metropolitana de Cúcuta, acciones que, según la Policía, buscaban intimidar a la ciudadanía y proyectar presencia de esta guerrilla en la región fronteriza.

Tras su captura, Orellanos fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada contra las Organizaciones Criminales y deberá comparecer ante un juez de control de garantías para la imputación de cargos por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

La Policía Nacional indicó que este resultado busca debilitar las capacidades logísticas y de intimidación de la estructura urbana del ELN, particularmente las que estarían relacionadas con las extorsiones y los ataques contra comerciantes y transportadores de Norte de Santander.