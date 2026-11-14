Gobierno oficializa sus tres representantes en la Cámara de Comercio de Cúcuta

Cámara de Comercio Cúcuta. / Foto: Archivo.( Foto Cámara de Comercio de Cúcuta )

Cúcuta.

El Gobierno Nacional oficializó la designación de sus tres representantes principales en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, mediante tres decretos expedidos el pasado 9 de noviembre por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Se trata de un procedimiento habitual para definir la representación del Gobierno Nacional en este órgano directivo, cuya conformación también depende de la elección de seis representantes de los empresarios afiliados a la entidad.

Los nuevos integrantes principales son Jesús Omar Peñaranda Ramírez, Elkin Fabián Becerra Duque y Marcos Fabián Quiroga Ramos. Además, fue designado Jairo Ramos Prado como suplente personal de Becerra Duque.

Los nombramientos se producen después de que el Gobierno Nacional diera por terminadas, en septiembre, las designaciones de quienes ocupaban anteriormente esos puestos: Carlos Alberto Cristo Bustos, Israel Bahar Levy y Silvia del Pilar D’Pablos Aranda.

De acuerdo con los decretos, los nuevos integrantes deberán posesionarse ante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

La conformación de la Junta Directiva tendrá otro momento clave el próximo 3 de diciembre, fecha prevista para la elección de los seis miembros principales que representan a los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio, junto con sus respectivos suplentes.

En total, la Junta Directiva está integrada por nueve miembros principales y nueve suplentes personales.

De los nueve puestos principales, tres corresponden a representantes designados por el Gobierno Nacional y seis a representantes elegidos mediante votación de los afiliados habilitados.