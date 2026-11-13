Armada de Colombia rescató 13 personas en Cartagena tras incendio de un yate

La Armada Nacional, a través de la Estación de Guardacostas de Cartagena, atendió una emergencia marítima registrada a bordo del yate de nombre “Haya”, el cual sufrió un incendio mientras navegaba en el sector de la bahía de Barbacoas.

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La emergencia se presentó cuando el capitán de la embarcación percibió un olor inusual y, posteriormente, identificó la presencia de fuego. A pesar de los intentos por controlar la conflagración mediante el uso de tres extintores, no fue posible contenerla, por lo que los 13 ocupantes tuvieron que lanzarse al agua para salvaguardar sus vidas.

Tras recibir el llamado de auxilio, unidades de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Cartagena se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación y brindar apoyo. Los rescatados fueron transportados por otra embarcación que navegaba en el sector hacia el muelle del Club Náutico, en el barrio Manga.

Durante la verificación inicial, se estableció que las 13 personas se encontraban conscientes y en buenas condiciones de salud. Las unidades de Guardacostas mantuvieron el seguimiento de la emergencia para verificar su llegada segura a puerto y establecer la situación final de la embarcación afectada.

La Armada Nacional, a través de sus unidades de Guardacostas, mantiene sus capacidades de reacción y atención de emergencias en el Caribe colombiano, con el propósito de salvaguardar la vida humana en el mar. Asimismo, invita a la comunidad marítima a mantener sus equipos de seguridad y elementos de emergencia en óptimas condiciones antes de zarpar.