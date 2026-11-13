Judicializados hombres que presuntamente acopiaban armas y drogas en viviendas de Cartagena

Dos inmuebles ubicados en barrios de Cartagena y que habrían sido destinados para acopiar armas y estupefacientes que luego eran comercializados, mediante distintas modalidades, con consumidores habituales, fueron allanados por las autoridades permitiendo con ello la captura de tres personas, presuntamente vinculadas a dichas actividades ilegales.

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Uno de los ahora procesados de 48 años, quien fue detenido el pasado 16 de octubre en una casa del barrio El Zapatero, hasta donde llegaron uniformados de la Policía Nacional y encontraron munición de distintos calibres y marihuana.

En otra acción también fueron capturados dos sujetos de 22 años, y 54 años, quienes el pasado 6 de noviembre se encontraban al interior de una vivienda del barrio Colombiatón en La Heroica. En el lugar la autoridades localizaron distintas cantidades de cocaína y marihuana, listas para ser distribuida.

Estas diligencias fueron posibles gracias a las denuncias ciudadanas en las que se daba cuenta de la inseguridad que las referidas actividades ilegales generaban en los distintos sectores donde los procesados, presumiblemente incurrían en comercio al menudeo de las sustancias ilícitas.

Seguimiento, declaraciones, entre otras labores de policía judicial evidenciaron la manera como en los entornos donde estaban las viviendas eran comercializadas marihuana y cocaína en distintas cantidades.

Las mismas que serían distribuidas por expendedores en diversos barrios de la capital bolivarense.

Por esto fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los procesados, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Cargos que no fueron aceptados por los investigados. Los procesados fueron afectados con medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.