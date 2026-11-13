Más de 750 botellas de licor adulterado fueron incautadas por la policía en Bolívar

En el marco de las Fiestas de Independencia, la Policía Nacional, en coordinación con el Grupo Anticontrabando de la Dirección de Gestión de Ingresos de la Gobernación de Bolívar, intensificó operativos de control y prevención contra la comercialización de licor adulterado y de contrabando. Como resultado de estas acciones, durante el último fin de semana fueron incautadas más de 150 botellas de licor de diferentes marcas reconocidas.

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En lo corrido del año, los procedimientos han permitido retirar de circulación más de 20.000 botellas de licor adulterado, con un valor comercial superior a los 540.000.000 millones de pesos.

Asimismo, durante noviembre se han incautado más de 750 botellas, avaluadas en aproximadamente 60.000.000 millones de pesos.

Por otro lado en los últimos 30 días se han capturado tres personas por hechos relacionados con esta actividad ilícita; entre ellas, una mujer capturada en las últimas 24 horas.

Estas acciones representan una afectación directa a las finanzas de las estructuras criminales que estarían detrás de la distribución y comercialización de estos productos.