Gran Desfile de Independencia 2026 impulsó economía de Cartagena

El Gran Desfile de Independencia 2026, que se realizó ayer jueves en la Avenida Santander, reunió a cientos de cartageneros y visitantes que disfrutaron de una de las celebraciones más representativas de las Fiestas de Noviembre. Entre la música, los bailes y las muestras culturales, los vendedores informales también tuvieron un papel importante, aprovechando la jornada para impulsar sus ventas y generar ingresos para sus hogares.

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Agua, raspaos’, mango picado, maicena, espuma, chuzos y bebidas fueron algunos de los productos que ofrecieron durante el recorrido. Para muchos de ellos, esta fecha representa una oportunidad distinta a la de un día habitual de trabajo, gracias a la llegada de miles de personas que se reúnen para disfrutar del desfile, en una celebración que también dinamiza la economía popular de la ciudad.

José González, vendedor de raspaos’, contó que esta es la sexta vez que participa en el Bando y que cada año encuentra en esta celebración una oportunidad para mejorar sus ingresos. Según explicó, en un día normal puede vender entre 80.000 y 90.000 pesos, mientras que durante el desfile espera alcanzar ventas de entre 200.000 y 300.000 pesos.

“Es algo maravilloso. La venta sí se mueve y, con este calor, la gente busca mucho los raspados. Todos los vendedores nos beneficiamos porque es un día diferente”, expresó.

Por su parte, Dominga Álvarez Martínez, quien ofrece cervezas, gaseosas y agua, destacó la importancia de esta jornada para su economía familiar. Para ella, las Fiestas de Independencia representan una de las fechas de mayor movimiento comercial del año.

“Es un día importante para nosotros. Nos recreamos, gozamos y tenemos la oportunidad de llevar un sustento a la casa. Desde temprano estamos aquí y nos vamos de últimos, un día como hoy así de lleno como esta, logramos unos 4 millones de pesos, claro que es más alto logramos recaudado de lo que suele ser un día habitual”, manifestó.

Una experiencia similar vive Juan Carlos Mendiola Mendoza, vendedor de mango picado y bebidas, quien destacó que la ubicación de la zona de acceso libre le permite estar cerca del público, ofrecer sus productos y, al mismo tiempo, disfrutar del desfile.

“Es un día muy importante porque tenemos la oportunidad de colocarnos cerca de la gente, vender nuestros productos y también ver el desfile. Gracias a Dios nos rebuscamos y siempre llevamos un sustento para la casa”, comentó.

Así, mientras Cartagena celebra su historia, sus tradiciones y su identidad, cientos de trabajadores informales encuentran en estas fiestas una oportunidad para fortalecer sus ingresos. Una cara de la celebración que también hace parte de la dinámica del Gran Desfile de Independencia y de las oportunidades que se generan alrededor de las tradiciones que identifican a la ciudad.