Asesinan a una mujer en Santa Marta: fue atacada atacada a tiros en su vivienda
Marlin Sierra Chaparro murió en un centro asistencial luego de ser atacada con arma de fuego en un sector ubicado entre los barrios Las Américas y Primero de Mayo. Otra persona habría resultado herida.
Un nuevo hecho de violencia se registró la noche de este jueves en Santa Marta. La víctima fue identificada como Marlin Sierra Chaparro, quien fue atacada a tiros cuando se encontraba en su vivienda, ubicada en la calle 34 con carrera 17, entre los barrios Las Américas y Primero de Mayo.
De acuerdo con las primeras versiones, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el inmueble y, cuando la mujer salió a atenderlos, uno de ellos le disparó en repetidas oportunidades. Los responsables huyeron del lugar.
La víctima fue trasladada al IPC Centro de Salud La Candelaria, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. De manera preliminar, se reportó que otra persona también habría resultado lesionada.
La Policía Metropolitana de Santa Marta adelanta las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los responsables, así como establecer los posibles móviles de este ataque.