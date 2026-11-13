Asesinan a una mujer en Santa Marta: fue atacada atacada a tiros en su vivienda

Un nuevo hecho de violencia se registró la noche de este jueves en Santa Marta. La víctima fue identificada como Marlin Sierra Chaparro, quien fue atacada a tiros cuando se encontraba en su vivienda, ubicada en la calle 34 con carrera 17, entre los barrios Las Américas y Primero de Mayo.

De acuerdo con las primeras versiones, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el inmueble y, cuando la mujer salió a atenderlos, uno de ellos le disparó en repetidas oportunidades. Los responsables huyeron del lugar.

La víctima fue trasladada al IPC Centro de Salud La Candelaria, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. De manera preliminar, se reportó que otra persona también habría resultado lesionada.

La Policía Metropolitana de Santa Marta adelanta las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los responsables, así como establecer los posibles móviles de este ataque.