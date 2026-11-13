Fuerza Aérea Colombiana conmemoró sus 107 años con revista aérea y ceremonia militar en Bogotá

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) conmemoró sus 107 años de historia con una revista aérea y una ceremonia militar que contaron con la presencia del presidente Abelardo De la Espriella. Durante la conmemoración, la institución destacó la evolución de sus capacidades operacionales, tecnológicas y de atención a las emergencias en el territorio nacional.

En el balance del último año, la Fuerza reportó más de 41.000 horas de vuelo y 25.749 misiones aéreas, resultados que, según la institución, reflejan el alistamiento de sus aeronaves y la preparación de sus tripulaciones para responder a las necesidades de seguridad y defensa del país.

Uno de los componentes destacados fue la atención aeromédica. A través del Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), la FAC desarrolló operaciones de evacuación y traslado que permitieron salvar a 940 personas, entre civiles y militares, especialmente en regiones donde las condiciones geográficas dificultan el acceso oportuno a los servicios de salud.

En materia de atención humanitaria, la institución transportó 33 toneladas de carga y 382 pasajeros para asistir a las comunidades afectadas por fenómenos naturales. Entre las emergencias atendidas se encuentran las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en Córdoba, Santander, Chocó y Antioquia, además del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Cali.

La FAC también participó en la atención de incendios forestales en Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Antioquia. Para estas operaciones empleó 253 horas de vuelo y realizó 1.613 descargas con el sistema Bambi Bucket, utilizado para apoyar las labores de extinción del fuego.

En el componente tecnológico, la institución destacó su Programa Satelital, una apuesta de largo plazo para desarrollar capacidades de observación espacial, generar conocimiento sobre el territorio y formar talento humano especializado. Esta iniciativa busca aprovechar la información proveniente del espacio tanto para la defensa y seguridad nacional como para otros sectores del país.

La conmemoración también puso de relieve la transformación de la Fuerza desde la creación de la aviación militar en Colombia, el 8 de noviembre de 1919, y su proyección hacia los dominios aéreo, espacial y ciberespacial.

La institución señaló que continuará trabajando en la innovación, el fortalecimiento de sus capacidades y la preparación de su personal para afrontar los desafíos del entorno nacional e internacional.