¿Despidos injustificados en la Policía a personal no uniformado? Esto se sabe

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Tres exfuncionarias no uniformadas de la Policía Nacional denunciaron que fueron declaradas insubsistentes pocos meses después de haber ingresado a la institución, sin que, según aseguran, las resoluciones que ordenaron sus salidas expusieran las razones de la decisión.

Se trata de Leidy, Valeria y Sonia, quienes participaron en procesos de incorporación durante junio, julio y agosto de 2026. Según fuentes consultadas por Caracol Radio, serían 48 los casos registrados en diferentes dependencias, entre ellas la Policía Metropolitana de Popayán, la Dirección General y la Escuela General Santander.

Una de las denunciantes, Leidy, aseguró que cumplió con todas las etapas del proceso de selección, que incluyeron pruebas psicotécnicas, exámenes médicos y una visita domiciliaria para verificar su entorno sociofamiliar. Fue nombrada el 6 de agosto y el 13 de octubre recibió la notificación de su declaratoria de insubsistencia.

“Fui declarada insubsistente, sin que se me diera ninguna explicación del motivo. No tuve inconvenientes laborales, no me dejaron terminar mi período de prueba y nunca hubo una explicación de nada”, manifestó.

La mujer también aseguró que presentó una comunicación dirigida al director de la Policía y una petición formal para conocer las razones de su salida, pero que hasta el momento no ha recibido respuesta. Además, señaló que el proceso de incorporación le representó un gasto cercano a un millón de pesos.

Una situación similar relató Valeria, quien fue nombrada el 14 de agosto en el área de Talento Humano, donde desempeñaba funciones de apoyo psicosocial. Sin embargo, el 13 de octubre recibió la resolución que la declaró insubsistente.

“Considero una falta de respeto que se juegue de esta manera con la estabilidad laboral, las expectativas y los proyectos de vida de las personas. Detrás de cada nombramiento hay familia, responsabilidades, sueños e ilusiones”, señaló.

Valeria también aseguró que el proceso de selección comenzó en junio y que tuvo que asumir gastos cercanos a un millón de pesos para cumplir con los requisitos y las diferentes valoraciones exigidas por la institución.

Por su parte, Sonia pidió que se investiguen las circunstancias administrativas y económicas de estos procesos. Según su testimonio, realizó un pago de 1.200.000 pesos para participar en la incorporación, fue nombrada y tomó posesión el 13 de agosto, pero posteriormente recibió la notificación de su retiro.

La exfuncionaria también pidió aclarar las razones de las desvinculaciones, especialmente ante la información que, según dijo, ha conocido sobre la posible incorporación de nuevas personas pese a una presunta falta de presupuesto.

“Reconozco que el cargo era de libre nombramiento y remoción, pero esta facultad no debe ejercerse arbitrariamente. Solicito a la Policía Nacional explicar públicamente la decisión de habernos declarado insubsistentes, no solo a mí, sino a muchas personas más”, manifestó.

Caracol Radio envió un cuestionario a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional para conocer su versión sobre estas denuncias, los criterios que motivaron las declaratorias de insubsistencia y las condiciones en las que se adelantaron los procesos de incorporación.

La emisora también conoció que existe una resolución que contempla una nueva convocatoria mediante concurso de méritos, lo que plantea interrogantes sobre las condiciones de vinculación y desvinculación del personal no uniformado.

Caracol Radio continúa a la espera de una respuesta oficial de la institución frente a estos cuestionamientos.