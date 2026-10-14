Desde Medellín los empresarios y gremios presentarán propuestas para incrementar las exportaciones

Medellín

En Medellín se reúnen hoy representantes de los empresarios y de los gremios para plantear algunas propuestas al Gobierno Nacional que permitan impulsar las exportaciones bajo las condiciones económicas de nuestro país y el mundo.

En el Foro Internacionalización 360 grados, abordará la preocupación y también las soluciones que hay frente a las condiciones de los mercados actuales, la volatilidad del dólar y su tasa de cambio, la rentabilidad y el actual mapa exportador.

Este encuentro, que se desarrollará en el Centro Empresarial de El Poblado, tiene como objetivo central plantear al Gobierno Nacional diferentes propuestas que permitan fortalecer la internacionalización de las empresas colombianas.

¿Quiénes participan en el encuentro?

Este foro contará con la participación de “Lina Vélez de Nicholls, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia; Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC); Javier Díaz, presidente de Analdex; Andrés Vernaza, vicepresidente de Asocolflores; y Carlos Manuel Uribe, presidente de Flores El Capiro”, explicaron desde la organización del evento.

Temas centrales

Esta jornada académica y de discusión tendrá como eje central el panorama económico actual y los retos que tienen los exportadores colombianos para mejorar sus condiciones económicas y el envío de productos a otros países en el mundo.

También se abordará como eje central de la discusión el crecimiento y la consolidación de las empresas en mercados internacionales.

Una de las mayores preocupaciones actuales es el comportamiento de la tasa de cambio y su impacto en la rentabilidad exportadora en los mercados globales.

Además, se hablará del panorama del comercio exterior y las oportunidades que ofrecen los nuevos mercados en el mundo, mostrando los retos que hay en ese sentido.

El encuentro permitirá analizar las necesidades y experiencias de empresarios y actores del ecosistema de comercio exterior para identificar oportunidades, generar mejores condiciones para importar y exportar, y fortalecer la competitividad internacional.

Este foro de Internacionalización 360 grados es liderado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con apoyo de Analdex, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Cali, el Grupo Antioquia Exporta Más y otras entidades.

Cifras destacadas

Desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia destacaron las cifras exportadoras en este departamento, mostrando que en el primer semestre de 2026, las exportaciones antioqueñas representaron 35,8 % del total nacional, sin incluir petróleo y sus derivados.

Los productos que más están saliendo del país a los destinos internacionales son oro, cobre y banano, y Estados Unidos, con cerca de una cuarta parte de participación, es el principal socio comercial de las empresas antioqueñas, seguido por Italia y Canadá.