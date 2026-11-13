Externado ajustará su planta de personal tras nueve años de déficit operacional: rector responde

Educación

La Universidad Externado de Colombia abrió un debate sobre el futuro de su planta de personal después de anunciar un plan de reorganización que se implementará durante los próximos tres años. La decisión se tomó en medio de un déficit operacional que la institución reconoce desde 2017 y que, según explicó, está relacionado con el crecimiento de los costos de funcionamiento y la disminución de estudiantes matriculados.

El anuncio generó preguntas sobre una crisis economica, posibles salidas de profesores y trabajadores administrativos. Y no es para menos: en su primer comunicado, el Consejo Directivo habló expresamente de reducir al mínimo necesario los retiros de personal, congelar vacantes y ofrecer compensaciones a quienes pudieran resultar afectados.

Ante las inquietudes que despertó la decisión, el rector Hernando Parra Nieto salió a dar un mensaje de tranquilidad y a precisar el alcance del ajuste. Aseguró que no habrá despidos masivos de docentes ni colaboradores y que, en una primera etapa, la medida se concentrará esencialmente en no ocupar los cargos que queden vacantes.

Pero ¿por qué una de las universidades privadas más reconocidas del país decidió revisar su estructura de personal?

Déficit operacional: ¿qué está pasando en el Externado?

En el comunicado inicial, el Consejo Directivo reconoció que la Universidad presenta un déficit operacional desde 2017. En términos sencillos, esto significa que los ingresos que recibe por su actividad no alcanzan para cubrir sus costos de funcionamiento.

La institución señaló dos factores que ayudan a explicar este panorama: por un lado, la disminución de las matrículas, que ha reducido sus ingresos; por otro, el crecimiento de los gastos, especialmente los relacionados con la planta de personal, cuyo tamaño considera que ya no guarda proporción con el número de estudiantes.

La Universidad aseguró que antes de llegar a esta decisión había implementado otras medidas de austeridad, reducción del gasto y aprobación de presupuestos más restrictivos. Sin embargo, considera que no han sido suficientes para corregir el desequilibrio.

Por eso, la Rectoría contrató una firma especializada para estudiar alternativas de reorganización de la estructura laboral. La propuesta fue presentada al Consejo Directivo el 26 de octubre y aprobada por unanimidad, con precisiones para proteger la calidad académica, la prestación del servicio y los derechos de los trabajadores.

¿Qué pasará con los profesores y trabajadores administrativos?

Este es uno de los puntos que más inquietud generó. En su primer pronunciamiento, el Consejo Directivo explicó que el ajuste se desarrollará durante tres años y que se mantendrán congeladas las vacantes. Esto significa que los cargos que queden libres no serán ocupados automáticamente y que solo se autorizarán nuevos nombramientos cuando sean considerados indispensables y estén debidamente justificados.

El documento inicial también contempló que los retiros de personal fueran los mínimos necesarios y que las personas afectadas recibieran acompañamiento individual y grupal, además de posibles bonificaciones o beneficios.

Sin embargo, el rector salió a precisar que el plan no contempla despidos masivos. En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, Parra Nieto insistió en que la primera etapa estará enfocada esencialmente en no ocupar los cargos vacantes.

La aclaración no significa que el plan de ajuste haya sido retirado. La reorganización sigue aprobada y se extenderá durante tres años, pero la Universidad enfatiza que su implementación será gradual y que no implica una salida masiva de profesores o colaboradores.

Hasta ahora, no se ha informado cuántos cargos podrían dejar de ocuparse ni qué dependencias tendrían modificaciones.

El rector niega que la Universidad esté en crisis financiera

Además de aclarar el alcance de los cambios laborales, Hernando Parra Nieto respondió a las interpretaciones sobre la situación económica de la institución.

El rector aseguró que el Externado cuenta con uno de los respaldos patrimoniales más sólidos entre las universidades del país y que tiene niveles de liquidez y solvencia suficientes para garantizar su estabilidad financiera y cumplir oportunamente con todos sus compromisos.

En otras palabras, la Universidad reconoce que tiene un déficit operacional que necesita corregir, pero su rector sostiene que eso no significa que esté en quiebra ni que carezca de recursos para seguir funcionando.

La diferencia es importante: un déficit operacional refleja un desequilibrio entre ingresos y gastos; no demuestra, por sí solo, insolvencia o incapacidad para pagar las obligaciones.