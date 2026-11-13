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13 nov 2026 Actualizado 12:40

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Reforma tributaria: Consejo Gremial propone no bajar renta a empresas, pero sí modificar IVA

En primicia para 6AM W de Caracol Radio, la presidente del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, reveló las propuestas que le hicieron al Gobierno sobre la reforma tributaria.

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Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la reunión que tuvieron los empresarios con el Gobierno Nacional sobre la reforma tributaria, revelando en primicia que le propusieron no bajar renta a empresas, pero sí modificar IVA.

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Escuche la entrevista completa aquí:

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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