Reforma tributaria: Consejo Gremial propone no bajar renta a empresas, pero sí modificar IVA

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Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la reunión que tuvieron los empresarios con el Gobierno Nacional sobre la reforma tributaria, revelando en primicia que le propusieron no bajar renta a empresas, pero sí modificar IVA.

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